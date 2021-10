Nejlepší trénink je zápas. V něm nemáte čas na chyby, musíte ze sebe vydat to nejlepší. Navíc nás čekají silní soupeři: Kladno, Odolka, Liberec a Vary. Jasně se ukáže síla našeho týmu.

Kvalitní servis. Kladeňáci hrají riskantně. Mají nízkou halu, což jim dost pomáhá. Ale naši kluci to zvládnou a odpřihrávají. Určitě nedopustíme takové chyby, jako s Brnem a budeme lépe připraveni mentálně.

Co očekáváte od Kladna?

Špatně. Do noci jsem nespal. Dneska jsme měli rozbor utkání a jedu v tom nanovo. Doma nesmíme nikdy prohrávat. Už kvůli fanouškům, kteří chtějí vidět dobrý volejbal. Ale dost Brna, zítra bude nový zápas.

To je na hodinový rozhovor. Někdo udělal chybu, druhý se k němu přidal. Ztratili jsme bod, pak další… Soupeře jsme pořád jen doháněli. A dopadlo to, jak dopadlo.

Můžete být konkrétnější? Co bylo špatně?

Řekli jsme si, že jsme to prostě po… Nic nám nešlo. Neměli jsme svůj den. Nikdo se na nic nevymlouval. Takový zápas ale musíme příště vyhrát.

/ROZHOVOR/ Chvíli se vztekal, poté jen nevěřícně hleděl do palubovky. Taková byla reakce blokaře Lvů Valerije Toduy na sobotní extraligovou porážku s Brnem. „Doma nesmíme nikdy prohrávat. Už kvůli fanouškům,“ zdůraznil. Zítra mají pražští volejbalisté šanci na reparát, od 18 hodin nastoupí na Kladně. „Zvládneme to. Určitě nedopustíme takové chyby, jako s Brnem a budeme lépe připraveni mentálně,“ sdělil Todua.

