Hrál jste někdy důležitější zápas?

Ano, ale už je to dlouho. Před třemi lety na (mládežnickém) mistrovství Evropy. Tohle byla pro mě po delší době mezinárodní zkušenost s týmem, který je kvalitnější než soupeři v Česku. Nebyli jsme favorité, mohli jsme jen překvapit, což se také stalo. Toho si cením.

Výsledek je jasný. Čím to, že jste Ziraat Bankasi tak přejeli?

Vyšlo nám skoro všechno, byli jsme výborní na servisu. Díky tomu jsme měli lehčí obranu. Co jsme si v ní uhráli, to jsme složili.

Říká muž, který za servírovací čarou zářil…

Je to o tréninku. Čím víc se podání piluje, tím lépe vám jde v zápase.

Váš výkon byl diametrálně lepší než v sobotu ve Varech. Co se za ty čtyři dny změnilo?

Asi jsme se více semkli. Ve Varech jsme celé utkání prohrávali, teď vyhrávali. To je hned jiná atmosféra. Dařilo se a na hřišti panovala výborná nálada.

Semifinále Vyzývacího poháru volejbalistů – úvodní zápasy:

Lvi Praha – Ziraat Bankasi Ankara 3:0 (22, 14, 23)

Sestava a body Lvů: Nedeljkovič 8, Janouch, Smith 7, Špulák 5, Mihajlovič 22, Paták 11, libero Ježek – Pliaseckij 1, Toman. Trenér: Pomr. Nejvíce bodů Ankary: Atanasov a Ter Maat po 11.

Halkbank Ankara - Milán 1:3 (22, -22, -18, -13).

Nebylo to i o motivaci? Nenapadlo vás, že hrajete o dobré zahraniční angažmá?

Nad tím jsem nepřemýšlel. Když o tom teď mluvíte: jsem rád, že jsem mohl nastoupit, ukázat se a nabrat další zkušenosti.

V čem měli být Turci nejnebezpečnější?

Jejich nejlepšími činnostmi jsou útok a obrana. Tím, že jsme je odtlačili od sítě, jsme stihli postavit dvojblok i trojblok. Servis jim taky moc nešel. To se v Ankaře nebude opakovat.

Znáte už program do odletu?

Ano, ve čtvrtek máme volno, v pátek je trénink a rozbor zápasu, v sobotu volno, v neděli trénink. Stejně tak v pondělí před odletem. V noci odletíme, hrajeme ve středu a vracíme se v pátek, den před vstupem do čtvrtfinále extraligy.

Výsledek je skvělý, ale stále nemáte vyhráno. Na co je třeba se zaměřit v Turecku?

Budu se opakovat: na servis. Když podáme stejný nebo lepší výkon, máme šanci.

Věříte v postup?

Ankara bude určitě hrát lépe. Bude záležet na nás, jak se s tím popasujeme. My ty dva sety ale dáme a postoupíme do finále.