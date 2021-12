Blokař Lvů Nedeljković: Souboj o první dvě místa určitě nevzdáváme

/ROZHOVOR/ Základní část volejbalové extraligy se o víkendu přehoupne do druhé poloviny. Pražští Lvi, kteří figurují na třetí příčce, ji zahájí v sobotu od 17 hodin na palubovce Ostravy. Týmu, který na úvod ročníku doma jednoznačně přehráli 3:0. V duelu zazářil Aleksandar Nedeljković, jenž se stal historicky prvním držitelem ceny pro MVP dle aplikace SmartVolley. „ Měl jsem radost, že se mi dařilo a dostal jsem cenu. Byl to můj den. Hlavní bylo, že jsme udělali tři body,“ uvedl blokař, který na plný bodový zisk myslí i v odvetě. „Loni jsme v Ostravě prohráli. Chceme to odčinit,“ zdůraznil.

Aleksandar Nedeljković v akci. | Foto: VK Lvi Praha/David Kratochvíl

S Ostravou máte dobré i špatné zkušenosti. Doma ji pravidelně porážíte a venku s ní prohráváte. Čím to? Ostrava hraje doma dobře. Pamatuji si, že ve své hale kluci výborně podávají. Hala přitom není ničím specifická, je taková běžná volejbalová a měla by nám vyhovovat. Servis a kvalitní příjem bude základ. A taky to, jak se vyrovnáme s cestou, která je vážně dlouhá a únavná. To jste si vyzkoušeli před týdnem, kdy jste jeli do Frýdku-Místku. Jaká je vaše osobní metoda, jak si trochu odpočinout? Snažím se odpočívat při poslechu písniček, nebo spím. Loni jsme do Ostravy jeli auty, letos jezdíme delší vzdálenosti autobusem, což je mnohem lepší. Třeba Valda (Todua) si před týdnem zabral hned čtyři sedačky, na mě vybyly jen dvě, ale i ty byly dobré. (směje se) Co je třeba udělat, aby se sportovec dostal po příjezdu rychle do provozní teploty? Zase bych cestování nedramatizoval. Jsme profesionálové a musíme na ně být zvyklí. Je to náš chleba, musíme se prostě probrat, nastartovat a připravit se. Bývá delší rozcvička? Záleží na hale, jestli je v ní chladno, nebo teplo. Děláme různé protahovací cviky – taková klasika. Nad Beskydy jste vyhráli 3:1, ale váš výkon nebyl ideální. Cítil jste se na začátku zápasu stoprocentně připravený? Cítil, rozcvičeni jsme byli dobře a na začátku hráli slušně. Až později jsme se uspokojili. Řekli jsme si, že je soupeř o trochu slabší, a tak jsme polevili. To je pro nás varování. V Ostravě se výpadek nesmí opakovat. V čem je největší síla soupeře? Ve zmiňovaném podání? Nezlobte se, ale to se před zápasem neříká. Dobrá. Jste v polovině základní části a ztrácíte čtyři body na první dva týmy. Vládne spokojenost? Ano, máme za sebou dobrou práci, jen tři zápasy jsme prohráli. Na druhou stranu jsme mohli všechny vyhrát. Máme na čem pracovat a co zlepšit. Je třeba se v tabulce udržet co nejvýše, abychom v play-off mohli co nejčastěji využít výhodu domácího prostředí. Dá se říci, kdy vám bylo na podzim nejhůře a nejlépe? Nejhůře určitě po utkání s Brnem – začátek sezony a my propadli. Navíc doma. Euforii jsme prožívali ve Varech. Vítězství v tiebreaku ukázalo, že můžeme porazit vážně každého. Můžete během jedenácti klání dotáhnout i ty čtyři body, které vám chybí na čelo? Ano, Budějky a Vary mají náskok, ale také mohou prohrát. Pokud budeme vítězit, můžeme je dotáhnout. Souboj o první dvě místa určitě nevzdáváme.