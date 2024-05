Francie se každé léto mění v meku cyklistiky. Na tři týdny se sem sjedou ti nejlepší závodníci a také fanoušci z celého světa. Důvod je jasný – Tour de France. Bez diskuze nejznámější a nejprestižnější cyklistický závod na planetě. Sportovní televize mají každoročně kamerami pokrytý každý metr všech etap. Ten pravý zážitek a atmosféra ale přicházejí, když sami stojíte přímo u trati a můžete burcovat jezdce k ještě lepším výkonům.

Tour de France je fenomén, který každoročně přitahuje k trasám závodů na 12 milionů diváků. Další více než tři miliardy (!) ho sledují v televizi. Po olympijských hrách a mistrovství světa ve fotbale se tak řadí k nejsledovanějším sportovním událostem světa. Zažít diváckou kulisu „Staré dámy“ (jak se Tour de France také přezdívá) na vlastní kůži stojí tedy jednoznačně za to, a to i v případě, že nejste kdovíjaký cyklistický fanda. Ani zdaleka totiž nejde jen o závod samotný – je to show v dokonalém prostředí, která zaručeně nadchne všechny rodinné příslušníky.

Trasa prochází tradičně těmi nejkrásnějšími a historicky i kulturně nejzajímavějšími oblastmi Francie. Byla by proto velká škoda omezit svůj výlet pouze na cesty za pelotonem. Navštivte i malebná městečka a ochutnejte místní kulinářské speciality. Tento závod zkrátka není jen o cyklistice. Je to festival, který unikátním způsobem propojuje francouzskou kulturu, styl života a vášeň pro sport. Atmosféru tak dokážete dokonale nasát i návštěvou místních trhů, ochutnávkou regionálních vín nebo zapojením se do oslav na ulicích sluncem prohřátých měst.

„Pokud si chcete cestování po Tour de France skutečně užít, měli byste být flexibilní, abyste mohli přejíždět mezi jednotlivými etapami a městy. Jako ideální řešení se nabízí cestování karavanem. To vám umožní popojíždět po vybraných etapách, zkrátit si čekání na průjezd závodního pelotonu, vyřešit nocleh, ale také popř. aktivně šlápnout do pedálů, protože kola si díky integrované garáži nebo nosičům kol snadno vezmete s sebou,“ radí šéf společnosti Campiri Lukáš Janoušek.

Čtyři země za cenu jedné

Tour de France se jede zhruba tři týdny, zpravidla mívá 21 etap, které jsou rozprostřeny po velké části celé země. Letošní 111. ročník je díky olympijským hrám specifický a návštěvníci se tak mohou těšit na unikátní trasy a místa. Poprvé v historii nebude nejslavnější závod světa končit v Paříži, ale na Azurovém pobřeží v Nice, a kromě Francie a Itálie - kde ve Florencii odstartuje, protne ještě San Marino a Monako, což je ideální příležitost navštívit další skvosty a památky i mimo domovskou Francii.

Důležité je si vše důkladně naplánovat. Poté, co si vyberete region, který vás po sportovní i kulturní či přírodní stránce láká, je vhodné se detailně zaměřit na konkrétní etapy, které divácky připadají v úvahu. Počítejte s tím, že území, které cyklisté projedou, je opravdu rozsáhlé a některé přesuny, ačkoliv na mapě vypadají jako kousek, mohou ve skutečnosti znamenat stovky kilometrů a dlouhých hodin za volantem.

„Odzkoušenou a poměrně spolehlivě fungující taktikou je výběr méně ‚profláknuté‘ etapy, v jejímž profilu lze přesto nalézt zajímavá stoupání nižších kategorií. Vynechejte rovinaté etapy, kudy peloton projede rychlostí 60 km/h. Není ani potřeba tlačit se na vyhlášená stoupání nebo místa. I neznámý průsmyk třetí kategorie někde v centrální Francii totiž přinese z pohledu diváka kýžený efekt,“ dodává autoblogger a cestovatel Jan Blažek.

Letošní výjimečný ročník Tour de France je tedy nejen skvělým způsobem, jak si užít tuto úžasnou sportovní událost, ale také jedinečný způsob, jak prozkoumat krásy a kulturu dokonce čtyř evropských zemí. S trochou plánování a určitou flexibilitou se může stát nezapomenutelným dobrodružstvím pro každého milovníka cyklistiky a cestování. Teď už tedy zbývá jen všechno připravit a hurá za zážitky!

