Jak by mohla vypadat budoucnost skateboardingu? Maxim Habanec vymyslel závod s názvem Red Bull Steep Street - do Prahy sezval světovou elitu, která tady o víkendu předvedla své dovednosti v rámci prudkého sjezdu. A český reprezentant se domácímu publiku odměnil odvážnými výkony, které nakonec stačily na bronz.

Praha viděla unikátní závod Red Bull Steep Street. Přední český skateboardista Maxim Habanec obsadil doma třetí místo | Foto: Red Bull Content Pool/LUkáš Wagneter

Sportovec, cestovatel, milovník adrenalinu. Habanec je ve skateboardingové komunitě celebritou. Loňský rok si zpestřil nejrůznějšími kousky po světě a v Los Angeles sjel na prknu s kolečky Baxter Street. Jedna z nejprudších ulic Ameriky má sklon 32 %!

„Mně se povedlo sjet ji bez zastavení. Byla to jedna z nejhorších a nejnebezpečnějších věcí, jakou jsem kdy v životě udělal,” popsal český skateboardista svůj kaskadérský výkon, který stál u zrodu pražského závodu Red Bull Steep Street.

Slovo dalo slovo, Habanec přesvědčil sponzory i soupeře. Unikátní podnik byl na světě.

Kombinace rychlosti, nebezpečného sjezdu a překážek se u publika setkala s nadšením.

Dvacet špičkových jezdců si na speciální trati v Kostelní ulici na Praze 7 užilo hodně bláznivé odpoledne. Fanoušci skateboardingu měli na dosah hvězdy světové scény včetně účastníků olympijských her a závodů Světového poháru.

Zábradlí, kontejner a duha z trubek

Závod vyhrál Douwe Macare z Nizozemska, velký ohlas měli Jihoafričan Brandon Valjalo i miláčci publika Španělé Danny Leon a Jaime Mateu. Nechyběla ani přední jména z Česka a Slovenska včetně samotného Habance, který se vydával na trať s třeskutou podporou diváků.

V závodu se hodnotila rychlost, originalita a kreativita, s jakou jezdci dokázali využít překážky. Základním pravidlem byl zákaz brzdění nohou. Rychlost směli závodníci korigovat pouze řízeným smykem, ale v závodě už se brzdillo jen minimálně.

Habanec nechal pro závod vyrobit několik originálních překážek včetně duhy svařené z kovových trubek. Od startu z mobilního přívěsu se jezdci mohli předvést například na deset metrů dlouhém zábradlí nebo na skoku přes kontejner.

V kvalifikaci měl každý účastník tři pokusy. Nejlepší osmička postoupila do finálových kol, kde se o další postup utkaly vždy dva jezdci proti sobě. K potěšení domácího publika se na bednu prosadil český reprezentant.

„Byla to naprostá šílenost! Když jsem to vymyslel, musel jsem jezdit naplno, takže vím, jak se všichni cítili. Myslím si, že si každý sáhl na dno, ale to jsme chtěli! Prostě posunout své limity, a to se povedlo. Jsem nadšený, že jsem mohl odjezdit celý den,” dodal Habanec.