Davidová se po rychlé úvodní položce usadila ve vedoucí skupině, ale pak nasbírala na střelnici pět chyb. Umístěním na konci druhé desítky nenavázala na druhou příčku, kterou zde v závodě s hromadným startem vybojovala v minulé sezoně Světového poháru.

Kristejn Puskarčíková udělala jen dvě chyby, ale nejpomaleji běžela. Charvátová byla s osmi minelami druhou nejhorší střelkyní závodu a porazila jen Italku Lisu Vittozziovou, která pět ze svých devíti omylů udělala při druhé položce vleže.

Páté zlato na MS

Röiselandová po čtvrté položce ztrácela více než 14 sekund na domácí hrdinku a obhájkyni titulu Dorotheu Wiererovou, ale v závěrečném kole i díky skvěle připraveným lyžím zaútočila a vyhrála pátý ze sedmi závodů v Anterselvě. Vyrovnala tak bilanci Němky Laury Dahlmeierové z Hochfilzenu 2017, celkem získala už devátý světový titul. V Itálii k tomu přidala ještě dva bronzy.

Na třetím místě dnes skončila Švédka Hanna Öbergová. Ta získala na vrcholné světové akci první medaili v jiném než vytrvalostním závodě, z něhož má světový titul z roku 2019 i olympijské zlato.

Mistrovství světa v biatlonu v Anterselvě (Itálie) - závod s hromadným startem:



Ženy (12,5 km): 1. Röiselandová (Nor.) 39:14,0 (2 tr. okruhy), 2. Wiererová (It.) -20,7 (3), 3. H. Öbergová (Švéd.) -26,1 (3), 4. Hojniszová-Staregaová (Pol.) -29,1 (2), 5. Simonová (Fr.) -45,1 (2), 6. Jurlovová-Perchtová (Rus.) -52,0 (2), 7. Eckhoffová (Nor.) -1:00,2 (4), 8. Preussová (Něm.) -1:00,3 (3), 9. Hauserová (Rak.) -1:02,5 (2), 10. Bescondová (Fr.) -1:21,3 (3), …20. Davidová -2:31,0 (5), 23. Kristejn Puskarčíková -2:58,5 (2), 29. Charvátová (všechny ČR) -4:53,6 (8).



Průběžné pořadí SP (17 z 24 závodů): 1. Wiererová 719 b., 2. H. Öbergová 613, 3. Eckhoffová 607, 4. Röiselandová 597, 5. Hermannová (Něm.) 571, 6. Tandrevoldová (Nor.) 461, …15. Davidová 335, 27. Charvátová 213, 28. Kristejn Puskarčíková 208, 65. Jislová (ČR) 40.