Běžela za Ukrajinu! Yaremchuk na pražském půlmaratonu překonala osobní rekord

Na sobotním Sportisimo 1/2Maratonu Praha předvedla skvělý výkon. To však nebylo jediné, co atletku sportující pod italskou vlajkou zviditelnilo. Sofiia Yaremchuk dobíhala do cíle s ukrajinskou vlajkou, v cíli s ní směle pózovala před fotografy. Tím chtěla vyjádřit podporu pro zemi, která je pod válečným útokem Ruska. A ze které pochází. „Chtěla jsem tím vzkázat světu, že stojím za Ukrajinou. Celý svět žádnou válku nechce,“ komentovala ve finiši pražského půlmaratonu atletka, která skončila celkově pátá.

Sofiia Yaremchuk. | Foto: RunCzech

Yaremchuk na mezinárodních soutěžích reprezentuje Itálii. Původem je však z Ukrajiny, což dává znát. I když tuto zemi nereprezentuje, běhá pro ni a má ji stále v srdci. Už letos v Neapoli na Napoli City Half Marathonu, který rovněž pořádala organizace RunCzech, proběhla cílovou páskou s ukrajinskou vlajkou. Toto gesto zopakovala i na pražském Sportisimo 1/2Maratonu Praha. Keňany nezastavil ani mráz. Nejrychlejším Čechem v půlmaratonu byl Homoláč „Chci všem vzkázat, že Ukrajina válku nechce. Jediné, co chceme, je mír, a to na celém světě,“ říká atletka. Na Ukrajině má rodiče, sourozence a přátele. Věnovala tak tento závod všem lidem, a hlavně mužům a ženám, kteří za tuto zem v současné době bojují. Sofiia Yaremchuk.Zdroj: RunCzechSportovní bojovnost předvedla Yaremchuk také na půlmaratonu, který se pořádal za nepříznivého počasí. Startovalo se v teplotách kolem nuly stupňů a za mírného sněžení. I přes tyto překážky se jí podařilo vylepšit svůj osobní rekord. A to z 1:10:11 na 1:09:09. „Byla opravdu velká zima a taky vítr mě překvapil. Minulý měsíc jsem trénovala v Kyrgyzstánu, takže jsem na takovou zimu nebyla vůbec zvyklá. Běžela jsem ale rychle a za to jsem ráda,“ popsala svůj Yaremchuk, která ve Sportisimo 1/2Maratonu skončila celkově pátá. Do cíle doběhla po více než dvou minutách za Nesphine Jepteling z Keni.