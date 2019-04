Mistrovství republiky pořádáte potřetí v řadě. Co vás k tomu vede?

Je to ta nejlepší příležitost prezentovat mládežnický volejbal. Chceme ho nabídnout rodičům, přátelům i divákům. Vytvořit pro naše kluky, kteří se v klubu mnoho let připravují, ideální podmínky pro úspěch. Jedná se o vrchol jejich dosavadní kariéry. Je fajn, pokud ho zažijí doma.

Jaké nároky klade akce na organizátory?

Máme na starosti kompletní zabezpečení chodu šampionátu. Nejdříve se musí vyblokovat haly. Jde o čtyřdenní turnaj, kapacit je hodně, je třeba vyřadit všechny ostatní pronájmy. Řeší se i ubytování podle požadavků týmů. Ty často přicházejí až na poslední chvíli, přitom sehnat v Praze ubytování v přijatelné cenové relaci je potíž. A staráme se i o stravování, to ovšem máme díky zázemí na Lužinách ideální. V hale TJ Ruzyně jsme zase narazili na ochotného pana správce, jenž zajistil kvalitní jídlo.



Kdo vše financuje?

Rozhodčí platí svaz, pronájmy hal a organizační zajištění jde za námi. Týmy si hradí ubytování a stravu.



Asi nepůjde o výdělečný podnik?

Pokud se nepodaří získat podporu z grantů Magistrátu hlavního města Prahy, je podnik ztrátový. Letos jsme ji sice obdrželi, ale jen v poloviční výši než loni. Rozhodně nevyděláme. Celou situaci nám usnadňují naši partneři. Bez nich bychom nemohli mistrovství pořádat.

Mistrovství republiky juniorů 4. - 7. dubna Praha (výsledky najdete na Facebooku Lvi Praha)

Skupina Lužiny (Bellušova 1877, Praha 5): Brno, Liberec, Lvi Praha, Zlín.

Skupina Ruzyně (Ztracená 1132, Praha 6): Beskydy, České Budějovice, Příbram, Ostrava.

Utkání o umístění se hrají v sobotu a v neděli na Lužinách. Semifinále jsou na programu 6. dubna od 15.00 a 17.30. Zápas o třetí místo 7. dubna od 13.00 a finále od 15.00.

Koho favorizujete? Potvrdí Příbram a Brno postavení ze základní části?

Letošní mistrovství bude nejvyrovnanější za posledních jedenáct let. Za tu dobu jsme nechyběli ani jednou ve finále. Ambice Příbrami a Brna jsou nejvyšší, Ostrava taky nepřijede na výlet. I Liberec má silný tým. Bude záležet, jak se podaří uvolnit hráče ze závěrečných bojů mužské extraligy.



A to by mohla být výhoda Lvů…

S tím souhlasím. V tomto směru jsou nejvíce omezené České Budějovice, které mají v áčku univerzála Marka Šotolu a blokaře Josefa Poláka. Liberci by zase moc chyběl nahrávač Jiří Srb. Brno dohrálo, to bude kompletní a Příbram také.



Kdo se může stát hvězdou šampionátu?

Všichni jmenovaní. A ještě smečař Lukáš Vašina, který by měl být zapůjčený z Karlovarska do Ostravy. To by byla obrovská posila. Já ale věřím našim – smečaři Honzovi Svobodovi, blokaři Petru Špulákovi a dalším.

Úroveň turnaje, zdá se, může hodně připomínat mužský volejbal.

Rozhodně, uvidíme zápasy minimálně na úrovni spodku extraligy.



A co Lvi?

Ambice na obhajobu jednoznačně máme. Konkurence je ale vážně obrovská. Hoši budou muset odevzdat své absolutní maximum, aby uspěli.



Kde leží hranice úspěchu?

Za něj považujeme jakoukoli medaili.

Program Lvů v základní skupině (zápasy vysílá TV.com)

4. dubna 17.00 Liberec

5. dubna 10.00 Zlín

5. dubna 18.00 Brno