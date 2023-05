Bez extraligového titulu se do Španělska nevrátím, tvrdí čerstvě jednatřicetiletý Christian Morcillo Gallardo, kondiční trenér ženské složky pražského klubu Florbal Chodov. Je jedním ze zhruba dvou tisícovek svých krajanů, dlouhodobě usazených v Česku. Nepřivedla ho k nám vyšší nezaměstnanost v jeho rodné zemi, kdy mnozí mladí Španělé hledají uplatnění v zahraničí. V jeho případě se potvrdilo to známé francouzské pořekadlo „za vším hledej ženu.“

Florbalistky Chodova v péči španělského kondičáka. | Foto: archiv klubu

„Vždyť můj otec je původem Francouz. Byl dobrý judista, hrál i házenou a futsal. To on mě vedl ke sportu, od tří let jsem dělal karate. Mimo jiné z výchovných důvodů, bojové sporty jsou dobré kvůli sebeovládání a disciplíně. A my jižané musíme pálit energii, hlavně na jaře, kdy se v nás vaří krev. Byl to správný směr, od roku 2007 mám černý pásek Světové federace karate. Až kolem osmnáctého roku jsem pocítil, že potřebuji nějakou změnu, a tak jsem zkusil badminton. Náhodně, na jednom turnaji. A ono to šlo. Pak jsem trénoval jako blázen, abych dohnal ty, co se tomu věnovali od dětství. Takové tři roky jsem hrál v podstatě nonstop. Nakonec mám i trenérské licence na národní úrovni" říká.

Christian Morcillo Gallardo s mistrovským pohárem dorostenek.Zdroj: archiv klubuPocházíte z městečka Dos Hermanas, což znamená „dvě sestry.“ Jak je na tom vaše sestra se sportem?

Dobře, také je sportovně založená, ale není to její osud jako v mém případě. Studovala sociální vědy. Ráda cestuje, zná jazyky. Přestože je mladší, už mě předběhla v založení rodiny a čeká dítě. Žije ve francouzském Bordeaux a pracuje jako "cabin crew" u Ryanair.

Takže jste se oba rozletěli z rodného hnízda…

Ano. Já studoval sportovní vědy na Universidad de Sevilla, získal titul bakaláře. Pak jsem odjel v rámci programu Erasmus do Norska. Tam jsem ve městě Volda kromě studia i pracoval jako kondičák v místním fotbalovém klubu. Také jsem prošel speciálním kurzem pro práci s mentálně postiženými dětmi. Překvapili mě svým nasazením, třeba na sněhu mi jako seveřani dávali zabrat, tam jsem byl já ten handicapovaný. No a potkal jsem tam českou studentku… spolu s ní jsem se pak vrátil do Španělska. Absolvoval jsem magisterské studium v oboru vytrvalostních sportů na Universidad de Murcia. To jsme domů jezdili jen na víkend, je to šest hodin cesty. A s diplomem v kapse jsem s tehdejší partnerkou odjel k ní do Prahy, protože ona tu dostala dobrou práci. Ten vztah po čase bohužel skončil, ale já už tu zůstal. Sedm let, zatím…

Klobouk dolů, jak jste zvládl češtinu.

Vím, že to není perfektní. Jsem samouk a zpočátku jsem pochyboval, jestli do toho "zvláštního jazyka" mám vůbec šanci proniknout. Ale moje další přítelkyně nemluvila ani španělsky ani anglicky, tak jsem prostě musel. No a později jsem ve florbalové Bohemce sdílel kancelář s Bedlou (trenér Michal Jedlička – pozn. redakce), to byla fakt intenzivní jazyková příprava…

To ale trochu předbíháme.

Začínal jsem tady jako osobní trenér, prošel jsem několika fitness centry. Dokonce jsem si zhruba na půl roku odskočil do Dubaje, do tamní pobočky fitness řetězce EMS, ve kterém jsem působil už ve Španělsku. Nebylo to ono, ta země je snad dobrá pro turisty, na práci už tolik ne. Nejdéle jsem setrval donedávna v pankrácké Euforii, aktuálně jsem přešel do One Gym jen o kousek dál. Po příjezdu do Prahy jsem také hodně běhal, snad každý víkend jsem byl někde na závodech. Mám to rád pořád, naposledy jsem si na apríla zaběhl pražský půlmaraton.

Karate už je minulostí?

Naopak, v Praze se moje karatistické kořeny znovu probudily. Začal jsem v českém klubu SK Kamiwaza karate vést týmové tréninky a sám soutěžit. V letech 2017-18 jsem získal bronz a stříbro v Národním poháru a stříbro na turnaji Wakizaši Cup. Florbal to zase trochu odsunul do pozadí, ale plánuji návrat. Půjdu do turnajů, které by mě kvalifikovaly na mistrovství České republiky.

Christian Morcillo Gallardo s mistrovským pohárem juniorek.Zdroj: archiv klubuPřed florbalem jste zanechal stopu i v české kopané…

Za to může můj známý ze Španělska, který také žije v Česku. Trénoval mužstvo SK Čechie Smíchov (Jaime Fernández Navarro – pozn. redakce). Tehdy chtěli zlepšit tréninkový proces a najali fyzioterapeuta a kondičáka. Nějaký čas to fungovalo. Ovšem fotbal je sice bohatý sport, ale ne v nižších soutěžích – to platí tady i ve Španělsku. Když jsem to vyhodnotil v poměru k času, který to vyžadovalo, tak jsem skončil. Druhý pokus byl, když se Jaime přestěhoval do Brandýsku a trénoval tamní FK. S florbalem to ale ve finále nešlo časově skloubit.

Nakonec si vás tedy získal sport s děrovaným míčkem?

Já vlastně veškeré licence a certifikace, které mám jak z řádného studia, tak z dálkových kurzů US Sports Academy, University of Sydney a britské Coerver Coaching, můžu uplatnit ve všech sportech. Tréninkové procesy, biomechanika, výživa, rehabilitace a další. Florbal ale zvítězil. Začalo to před pěti lety v posilovně, kde se mnou cvičil kluk, co dělal kondičáka na částečný úvazek ve florbalových Bohemians. Končil u nich a šel učit do školy. Nabídl mě za sebe, tak jsem šel na pohovor a vzali mě na plný úvazek. Dostal jsem na starost celou ženskou složku. Pak to ale pozastavil covid.

To byla nešťastná doba plná nelogických opatření, která už nebudeme hodnotit. Jak jste ji strávil Vy?

Aktivně, neumím se flákat. Online jsem vystudoval druhý magisterský titul v oboru sportovní prevence a rehabilitace na univerzitě ve Valladolidu. Zapojil jsem se do dánského programu Bubly Training a poskytoval online tréninky pro dospělé. A hlavně jsem změnil působiště. Následoval jsem trenéra Lukáše Netrefu z Bohemky do Chodova. Ještě v karanténě jsem zpracoval koncepci fyzické přípravy pro celou ženskou složku klubu. Sportovní ředitel Ondřej Neuman ji schválil a osobně jsem dostal na starost juniorky, dorostenky a ženy.

Každá kategorie vyžaduje jiný přístup. Co je naopak společné?

Jistě, ženy už to berou profesionálněji, u nižších kategorií je potřeba více psychologie. Obecně prosazuji koncepci celostního tréninku. Aby členové našeho klubu byli sportovci v tom širokém slova smyslu. Aby měli kondici a zároveň vysokou mentální úroveň. Dbáme na prevenci a rehabilitaci. Právě končí má druhá sezóna na Chodově. Vloni to ženy dotáhly do superfinále, kde ke zlatu chyběl kousek. Stříbrné skončily i juniorky, zato dorostenky dosáhly na ligové vítězství. Teď v posledním dubnovém víkendu titul obhájily. Juniorky si polepšily a mají také zlato. To je super s výhledem na klubovou budoucnost a je to i moje osobní satisfakce. Ženy bohužel skončily v semifinále a braly bronz. Přitom se mi v této sezóně herně líbily víc… Tým je mladší a zraje, je tam potenciál. Navíc vím, jaké přijdou posily. Zatím je ale nemůžu prozradit.

Letošní Superfinále tedy bylo bez Vás?

Ani jsem tam nechtěl jít jen jako divák, když nejsem na střídačce. Ale dostal jsem vstupenku k narozeninám, tak jsem šel. Jsem přesvědčen, že příští rok zase budeme bojovat o zlato. Beru to osobně, bez extraligového titulu se do Španělska nevrátím. Jasně, trochu to zjednodušuji, samozřejmě bude hrát roli rodina, sestřin potomek, moje přítelkyně… V Praze se mi líbí, na Chodově se cítím dobře, s Ondrou Neumanem si maximálně rozumíme. Nechci ale propásnout moment odejít včas. V životě už se mi to stalo několikrát, že jsem prostě potřeboval změnu. Třeba si dám pauzu a budu celý rok cestovat, možná založím nějaký svůj vlastní projekt. Musím se cítit důležitý, být lídr a mít odezvu. Takovou ‚emocionální návratnost‘, asi tak bych to pojmenoval. A upřímně, v našich krajích je jí více než v Česku.

Autor: Petr Šikola