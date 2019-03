Všechno přitom začalo téměř idylicky. Lvi zvítězili v první sadě 25:22 a zdálo se, že míří za povinnými třemi body. „Ani v ní jsme nebyli dobří. Jen jsme zvládli koncovku,“ popisoval trenér. „Zlín jsme ovšem měli přehrávat.“

Další dva závěry už Pražené prohráli – 28:30 a 23:25. „Všechno bylo stále o tom samém, o našem katastrofálním podání. Do toho jsme nebyli schopni ubránit domácího smečaře Čecha. I to bylo zapříčiněno slaboučkým servisem,“ povzdechl si.



A teď ke druhému kladu, pohříchu poslednímu. Ve čtvrtém setu se Lvi vypořádali s nepříznivým stavem 10:15 a zvítězili v něm 25:20. „Zachránili nás střídající hráči. Přišel Kuboš, dokázal dobře podávat, a hned jsme udělali bodovou sérii. Stejně pomohl i Svoboda. A k tomu jsme něco čapli v poli.“



V tiebreaku se ovšem obraz hry vrátil do zajetých kolejí – 9:15. „Dostali jsme se hrobníkovi z lopaty, a zase dělali stejné chyby,“ kroutil hlavou Pomr.

Mimochodem – hlava. Byl problém v ní? „Ve Zlíně je specifické prostředí. Nechodí moc diváků a panuje komorní atmosféra. Bohužel jsme se nedokázali vyhecovat. Výkon byl vlažný. Vůbec se mi nelíbil,“ neskrýval kouč.



Před závěrečný kolem základní části je situace okolo (dost možná klíčového) osmého místa zamotaná. Lvi potřebují porazit silnou Ostravu 3:0 či 3:1 a získat více bodů než Odolena Voda v Ústí nad Labem. Při jejich výhře 3:2 se musí na severu Čech zrodit stejný výsledek ve prospěch domácích. Jinak budou Pražané začínat (a případně končit) předkolo play-off v hale soupeřů. A tam letos zvítězili jen třikrát.



„Ostrava je rozjetá, vyhrála sedmkrát v řadě. My se na ni musíme nachystat a já věřím, že s ní na Lužinách uspějeme. Takový výkon jako ve Zlíně, by ale rozhodně nestačil,“ doplnil Pomr.

Fatra Zlín – Lvi Praha 3:2 (22:25, 30:28, 25:23, 20:25, 15:9)

Rozhodčí: Kovář, Spáčil. Diváci: 321. Fatra: Navláčil, Šulc, Čech, Čechmánek, Adamec, Vašíček, libero Motyčka. Střídal: Varous. Trenér: Obdržálek. Lvi: Kozák, Krajčovič, Naarden, Šulc, Van Werkhoven, Fortuník, libero Kovařík. Střídali: Svoboda, Špulák, Démar, Kuboš. Trenér: Pomr.