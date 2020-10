Jihostroj České Budějovice – VK Lvi Praha 3:0 (18, 17, 22)

Jihostroj: De Amo, Michálek, Mach, Schouten, Stoilovič, Todua – libero Kryštof. Střídali: Rejlek, Piskáček, Koranda. Trenér: Dvořák.

Lvi: Nedeljkovič, Janouch, Skakič, Král, Mihajlovič, Svoboda – libero Havlas. Střídali: Vodička, Špulák, Pliasetskyi, Toman. Trenér: Pomr.

Začátek utkání byl vyrovnaný. Lvi vedli 8:6, pak se však začalo hrát podle not Jihostroje. „Soupeři nás zatlačili podáním, ztratili jsme jistotu. Strašně nás limitovaly chyby,“ líčil kouč. Především: „Zkazili jsme 19 z 57 servisů. A to je moc!“ přiznal Pomr. Vlastně neměl příliš co hodnotit, jeho slova se točila okolo jedné herní činnosti. „Viděl jsem série zkažených podání, celé utkání jsme byli pod tlakem. Pořád jsme prohrávali, ztrátovali… Jihostroji se tak hrálo jednoduše.“

Nejvyrovnanější byl třetí set. V něm se Pražané dokodrcali k vedení 16:15, všechno bylo otevřené. „Drželi jsme servis soupeře a dobře ztrátovali. Ale nebyli jsme schopni sami odskočit, zkazili jsme devět podání, čtyři po sobě,“ litoval trenér. „Věřil jsem, že někdo servis trefí, zlomíme koncovku a s ní i celé utkání.“

Taky je potřeba uznat sílu domácích – vždyť jde vlastně stále o úřadující mistry, vítěze poháru, účastníky poslední Ligy mistrů. „Budějovice předvádějí sebevědomý volejbal, dokonale prodaly svoje zkušenosti a uštědřily nám lekci,“ přiznal Pomr. „Takhle bych si představoval, abychom hráli my. Musíme si více věřit, nemůžeme na nic čekat. Moc se mi líbily.“

Lvi budou mít šanci napravit dojem (získat nějaké body) už brzy. V sobotu (19.00 – vysílá czechvolley.tv) se představí na palubovce Příbrami. „Trénovat budeme podle rozvrhu,“ nastínil kouč. Úlevy mohou dostat jen hráči, kteří měli větší vytížení, pokud projeví zájem si odpočinout. „Ve výkonu z Budějovic se teď moc babrat nebudeme. Oba zápasy si rozebereme najednou,“ řekl Pomr.

Na rozbor hry Středočechů také teprve dojde. „Viděl jsem zatím jen jejich střetnutí s Jihostrojem. V něm odehráli dobrý první set, poté utrpěli lekci z budějovické trpělivosti,“ popisoval. „Musíme se soustředit sami na sebe. Hrát sebevědomě, zodpovědně a vyvarovat se chyb. Předvést poctivý a pečlivý volejbal.“