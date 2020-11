Populární akce byla původně na programu v červnu v Hamburku, ale kvůli koronaviru byla přesunuta do Rakouska na podzimní termín. Ani to ale příliš nepomohlo: kvůli zpřísněným vládním opatřením se nakonec bude muset hrát za zavřenými dveřmi. Akce, kterou lze označit za „šipkařský Davis Cup“, tak přijde o podstatnou část své podmanivé atmosféry. Jen tady totiž hráči nevystupují sami za sebe, ale oblékají reprezentační dres.

Už čtvrtý parťák

„Je to velká škoda,“ řekl o absenci diváků Karel Sedláček, dlouhodobě nejlepší český šipkař. „Upřímně řečeno si to moc nedovedu představit, že tam nikdo nebude řvát. Ale tak už to v dnešní době je,“ dodal v rozhovoru pro Deník krátce po příjezdu do Mozartova rodiště.

To už měli Sedláček i jeho spoluhráč Adam Gawlas za sebou povinné testy na koronavirus. „Věřím, že všechno dopadne v pohodě, protože pro jistotu jsme si zašli na testy ještě doma před odjezdem,“ popsal jediný Čech s členskou kartou na elitním profesionálním okruhu PDC.

Ostřílený Sedláček se turnaje účastní počtvrté v řadě. A co je zajímavější: počtvrté nastoupí s jiným parťákem. Po Františku Humpulovi, Romanu Beneckém a Pavlu Jirkalovi se k mnohonásobnému českému šampionovi tentokrát přidal teprve osmnáctiletý Gawlas, senzace loňské sezony a úřadující juniorský vicemistr světa.

„Možná by bylo lepší, kdybychom měli stabilní dvojici hráčů, kteří si na sebe zvyknou, ale na druhou stranu se to hraje jen jednou za rok. Někdy si parťáci sednou, jindy ne, ale já jsem si jistý, že s Adamem nám to půjde a dáme do toho všechno,“ slibuje Sedláček.

Češi měli při losu „štěstí“ na jednoho z nejsilnějších soupeřů v osudí. Utkají se dnes odpoledne (přímý přenos vysílá stanice Nova Sport 2) s Belgičany Dimitrim Van den Berghem a Kimem Huybrechtsem, pátým nasazeným párem. Favorit je jasný, ale čtyřhry v prvním kole bývají hodně ošemetné a každý rok nabídnou několik překvapivých výsledků.

Špička se vyrovnává

„Věřím, že šance na postup je tak padesát na padesát,“ zůstává Sedláček optimistou. Dobře ví o obrovské síle Belgičanů, na druhou stranu s oběma soupeři už hrál a oba porazil. „Je pravda, že zrovna oni dva jsou spolu ve čtyřhře strašně silní, sedli si. Ale my věříme, že je v našich silách je nejen potrápit, ale i vyhrát a konečně se podívat do druhého kola.“

Nejen Sedláček vnímá, že i díky čím dál větší popularitě šipek se světová špička čím dál víc vyrovnává. To platí i o World Cupu: zřejmě největším favoritem je letos Wales s fenomenálním exragbistou Gerwynem Pricem, ale celkově může být cesta za prestižním titulem otevřenější než v minulosti. Toho by rád využil i český pár.

„Myslím, že už končí doba, kdy šipkám vládlo pár jedinců. Hodně se to vyrovnává a každý velký turnaj teď může vyhrát opravdu kdokoliv. Ani Michael van Gerwen (dlouholetá světová jednička z Nizozemska, pozn. red.) už není neporazitelný, ostatní se na něj dotahují,“ všiml si Sedláček.

Čeští šipkaři se World Cupu účastní pravidelně od roku 2015, ale zatím ještě nikdy nedokázali proklouznout přes nástrahy prvního kola. Podaří se jim to dnes?