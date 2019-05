„Věřím v naší sílu,“ vzkazuje na sever Čech sparťanský trenér Beni Simitči. „Bude to svátek. Potkají se dva výsledkově nejlepší týmy základní části a zároveň jediné dva celky, které doma bodovaly naplno. Finálová série bude o ukradení toho domácího bodu. A my chceme už dnes ten jeden na teplické půdě získat,“ dodává.

Vyvarovat se chyb a ještě přidat

Sparťany ale nečeká nic jednoduchého. Jejich soupeři mají v nohách o jeden zápas méně, jelikož si v semifinálové sérií poradil se Slavií v nejkratším možném čase.

„Mám obrovský respekt ke kvalitě kádru Svarogu a samozřejmě i k práci trenéra Bruna, který tomu týmu dal řád a funkčnost. My si nemůžeme a hlavně nechceme dovolit soupeře podcenit, protože by nám to zlomilo vaz,“ uvědomuje si Simitči.

O semifinálové sérii SpartaChrudim se mluvilo jako o předčasném finále a byla z toho parádní jízda Pražanů. Ti v repríze loňského finále vrátili věčnému soupeři porážku a ukázali, že mohou porazit každého.

Ovšem pozor! Teplice byly v základní části úspěšnější než Sparta i Chrudim. „Nikdo z nás nechce, aby vyřazení Chrudimi přišlo vniveč,“ ví sparťanský brankář Ondřej Vahala.

Od úvodní do poslední vteřiny se dá očekávat nesmlouvavý boj. Oba celky jsou tři krůčky od historického úspěchu. Čtrnáctinásobný šampion z posledních patnácti let (jen v roce 2006 vyhrál Jistebník) je odstraněn z cesty a šance obou soupeřů jsou vyrovnané.

„Jdeme udělat všechno pro to, aby se nám náš cíl povedl. A tím je titul. Je to finále a není se na co šetřit. Musíme podat týmový výkon, oproti sérii s Chrudimí ještě přidat a vyvarovat se inkasování laciných branek,“ odkrývá gólman recept na to, jak dobýt teplickou tvrz.

V základní části se oba soupeři utkali dvakrát a pokaždé dal domácí tým soupeři sedm branek.

„Hráli jsme s nimi i v poháru. Respektujeme jejich sílu, je to kvalitní soupeř. Vyhrál základní část. Hladce prošel i do finále. Myslím, že samotné zápasy v základní části moc nevypoví. Je to finále a každý na hřišti nechá duši, aby právě on vyhrál titul,“ potvrzuje Vahala známé rčení, že play-off je úplně jiná soutěž. A o finálových bitvách to platí dvojnásob.

Prolomí Novotný finálové prokletí?

Dostat se třeba třikrát do finále a třikrát brát „jen“ stříbro, může vypadat jako smůla.

Představte si ale, že teplický Jiří Novotný se do souboje o zlato dostal hned sedmkrát a ve všech případech skončil druhý. To už je hodně velký kopec smůly.

„V zápasech teď nejsem tak často vytěžovaný jako v průběhu sezony. Nicméně kdyby to pro mě a pro Teplice mělo znamenat, že budu hrát o něco méně, ale povede to k zisku prvního titulu, tak bych to bral,“ usmívá se teplický hráč. A jak na Spartu? „Slabší stránkou Sparty je podle mě obrana, čehož budeme chtít využít,“ míní.

Tahle bitva o zlato zkrátka bude stát za to. První utkání série je na programu na severu Čech. Kromě tohoto utkání budou všechna ostatní přenášena živě Českou televizí.