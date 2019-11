Čtyřiatřicetiletý Berdych má chronické problémy vyplývající z vrozené vady levé kyčle. Když se tělo ozve, nedokáže pořádně hrát. "Nemůžu servírovat, nemůžu se pořádně ani ohnout, což je v tenise dost blbý. Vždyť já nejsem schopen se ani hýbat," odhalil, s čím bojuje. Během kariéry ale většinou hrál bez výraznějších komplikací, až uplynulé dva roky se opotřebení projevilo a účast na turnajích často rušil.

O poslední comeback se pokusil letos v lednu - a zprvu vypadal nadějně. Dvojnásobný vítěz Davis cupu si zahrál finále v Dauhá, osmifinále na Australian Open i semifinále v Montpellier. Jenže od února byl znovu mimo hru. Vrátil se sice na Wimbledon, kde ale vypadl hned v prvním kole, a po prvním zápasu se rozloučil i s US Open. Rodák z Valašského Meziříčí tak letos nastoupil pouze do 22 zápasů, z nichž třináct vyhrál.

Třetí pokus o návrat

„Potřetí jsem se snažil o návrat, dal jsem tomu vše. Pak se ale během jednoho dne všechno změní a já nemůžu nic dělat. O to víc jsem naštvaný,“ uvedl po konci na US Open Berdych s tím, že jeho start v příští sezoně už je krajně nepravděpodobný.

V žebříčku totiž klesl na 103. místo a je daleko od 50. příčky, která by mu kariéru ještě prodloužila. "Když tam nebudu, už nemám jisté, že se dostanu na velké turnaje. A abych ve svém věku seděl doma a čekal do posledního dne, jestli se někam dostanu, a pak rychle letěl někam do světa, to už nemám zapotřebí," řekl vítěz 13 turnajů ATP.