Navzdory komplikacím kvůli koronaviru se dnes uskutečnil již 124. ročník Běchovic a stal se tak nejdéle trvajícím nepřerušeným závodem na světě. Dosud měl tento primát maraton v Bostonu, ale ten se letos kvůli pandemii covidu-19 nekoná.

Tempo závodu dlouho určoval Šinágl a ještě v Hrdlořezském kopci vedl. V závěru se přes něj přehnal Pavlišta, ale nejvíce sil měl v posledních stovkách metrů Zemaník. Po dramatickém finiši tak navázal na svá prvenství z let 2015 a 2017. Pavlišta na Zemaníka ztratil sedm sekund, Šinágl patnáct.

"Podle průběhu jsem to nečekal, ale heroickým výkonem jsem vydoloval zlato a jsem za to rád. Neplánoval jsem to tak, byl jsem smířený se třetím místem. Našel jsem v sobě starý drajv, a když jsem viděl, že kluci odpadají, nahecovalo mě to a v posledním kilometru jsem se vydal," řekl Zemaník pro atletický svaz.

Čtvrtý skončil další z favoritů a rovněž dvojnásobný vítěz Běchovic Jiří Homoláč a šestá medaile z mistrovství republiky mu unikla.

Mezi ženami triumfovala suverénně pětinásobná dráhová šampionka Stewartová. Triatlonistku a loňskou nečekanou vítězku Vendulu Frintovou porazila o minutu a půl a její čas 33:49 byl druhý nejrychlejší v historii MČR.

"Běželo se mi hrozně dobře. Osm kilometrů, než začal kopec, jsem byla odpočatá, nohy mi jely. Užila jsem si to," řekla Stewartová, jež v Běchovicích startovala po šesti letech. V půlce října ji čeká v Gdyni MS v půlmaratonu.

Třetí skončila pět měsíců po porodu bronzová medailistka z maratonu na ME 2018 a držitelka českého běchovického maxima Eva Vrabcová Nývltová. V roce 2015 zvládla tuto desítku za 33:27.

Závod Praha - Běchovice, MČR v silničním běhu na 10 km:

Muži: 1. Zemaník (SSK Vítkovice) 30:18, 2. Pavlišta (Slovan Liberec) 30:25, 3. Šinágl (PSK Olymp Praha) 30:33.

Ženy: 1. Stewartová (Spartak Praha 4) 33:49, 2. Frintová 35:18, 3. Vrabcová Nývltová (obě PSK Olymp Praha) 35:52.