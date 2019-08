Beachklub Ládví bude hostitelem dalšího ročníku mistrovství České republiky beachvolejbalových klubů, ten letošní startuje již tuto sobotu! Unikátního turnaje se zúčastní i několik reprezentačních párů a ačkoliv budou chybět dva nejlepší (Sluková s Hermannovou a Perušič se Schweinerem), v akci diváci uvidí letošní čtvrtfinalistky evropského šampionátu, Míši Kvapilovou a Kubíčkovou.

Michaely Kvapilová (vlevo) a Kubíčková. | Foto: ČTK/Jaroslav Ožana

Celkem dvacet beachvolejbalových párů z pěti předních klubů se sjede o víkendu do pražských Ďáblic. Důvodem je čtvrtý ročník UNIQA MČR v beachvolejbale klubů. V něm každý klub nasazuje do utkání vždy dva mužské a dva ženské týmy, do případného pátého zápasu nastupuje do hry smíšený pár. V loňském roce si zahrál například Ondřej Perušič s Adamem Štočkem. „Turnaj dává příležitost mladým hráčům zahrát si po boku zkušených reprezentantů v jednom družstvu. Jde opravdu o jedinečnou možnost,“ prohlásil Vít Mařík, předseda Beachclubu Strahov.