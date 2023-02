Na beachvolejbalových kurtech bude hodně živo!Zdroj: Beachclub StrahovHned na třech místech v Praze se rozhoří bitvy na pískových kurtech. Konkrétně v Beachclubu Strahov se rozehraje MČR chlapců a dívek do 16 let, v Prague Beach Teamu pak turnaj chlapců do 20 let a v Beachvolejbalové škole Praha pak šampionát dívek do 20 let. Finálové duely jsou na programu v sobotu. „Právě v hlavním městě je naše členská základna nejsilnější. Máme zde krajské soutěže od roku 2013, působí zde před deset čistě beachvolejbalových klubů a Pražský volejbalový svaz eviduje přes 4 tisíce hráčů beachvolejbalu v mládežnickém věku,“ popisoval Mařík.