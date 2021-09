Celkem osm klubů nastoupilo do šestého ročníku atraktivní akce. ČEZ Mistrovství České republiky klubů v beachvolejbale se hraje ve formátu dva mužské a ženské páry, případný pátý duel rozhodne mix. A právě ten se odehrál v semifinále, ve kterém proti sobě nastoupili hráči ze Strahova a Kladna. Olympionik David Schweiner s Annou Dostálovou v něm nestačili až v tiebreaku na sourozence Jakuba Gála a Elišku Davidovou (dříve Gálovou). Ve druhém semifinále byli lepší hráči a hráčky Beachvolejbalové školy Praha, kteří porazili Pakrác 4:1.

Tradičně na závěr domácí sezony se uspořádalo beachvolejbalové mistrovství republiky klubů. Ve třídenním turnaji na Pankráci dominoval tým Volejbal Kladno CZ, který ve finále přehrál Beachvolejbalovou školu Praha 3:2 na celkové body. Na třetím místě skončil Beachclub Strahov, za který nastoupil Ondřej Perušič a David Schweiner. České jedničky nehráli spolu, utvořili nové dvojice s talentovanými spoluhráči. „Formát soutěže dává dohromady netradiční týmy. Perun a Dave se pro tento turnaj rozdělili a do hry zasvěcovali mladé naděje Kryštofa Olivu a Vaška Kůrku,“ prohlásil Vít Mařík, předseda klubu Beachclub Strahov.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.