Zažívá skvělé a frekventované období – volejbal a zejména bechvolejbal zaznamenává výborné výsledky. Navíc se Marek Pakosta, předseda Českého volejbalového svazu, stal novým místopředsedou České unie sportu. Zároveň odletěl do Paříže na letní olympijské hry, kde bude působit jako technický delegát mezinárodní volejbalové federace (FIVB). „Beachvolejbalový areál má ambici stát se ikonickým sportovištěm letošních olympijských her. Je ideálně umístěn uprostřed Paříže v těsné blízkosti Eiffelovy věže,“ prohlásil Pakosta.

Také na nadcházejících olympijských hrách budou dva české páry v beachvolejbalu – Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem a Barbora Hermannová s Marií Sárou Štochlovou.

„Především kluci mají předpoklady na to, aby udělali dobrý výsledek. Konkurence v olympijském turnaji bude obrovská, já vidím zhruba 8 až 10 týmů, které mají výkonnost na medaili, když se jim vše sejde,“ prohlásil Pakosta, předseda Českého volejbalu.

„To holky jsou v jiné situaci, účast je pro ně velkým úspěchem. Jsou však velké bojovnice, což prokázaly na konci kvalifikačního období, když musely překonávat spoustu překážet.“

Na populární dvojici Perun a Dave obdivuje jejich nastavení zápasové strategie a dodržení stanovené taktiky ve hře.

close info Zdroj: Ondřej Dryml zoom_in Marek Pakosta. „Důležitou roli má u nich statistika, kterou hodně využívají. Ve spolupráci s Jardou Bartošem analyzují do nejmenší ho detailů hru soupeřů. S tím pak pracuje jejich trenér Andrea Tomatis. Pro každou herní situaci mají několik možností a kombinací. Libí se mi analytický přístup k jejich hře a potom vysoká schopnost dodržení nastavené taktiky během zápasu,“ popsal Pakosta.

Předseda volejbalu bude vše sledovat z blízkosti jako člen Jury, která dohlíží a kontroluje průběh beachvolejbalového turnaje. Bude se tak pohybovat v zákulisí celého turnaje. A celkové zázemí si velice pochvaluje.

„Celý stadion je postaven právě a jen pro olympijský turnaj. Je mnohonásobně větší než to, na co je běžný fanoušek zvyklý. Jeho celková kapacita je 12 tisíc sedadel,“ dodal Pakosta, který zatím nepocítil v Paříži žádný organizační problém. „Francouzi nikdy nebudou stejně disciplinovaní možná až rigidní jako třeba Japonci. Ale dohání to větší flexibilitou a kreativitou.“

Zaměří se na pomoc svazů

Nově se Marek Pakosta stal také místopředsedou České unie sportu, kde ho do této funkce zvolila valná hromada ČUS v Nymburce, která se uskutečnila koncem června.

close info Zdroj: ČUS zoom_in Marek Pakosta. „Vnímám to jako projev důvěry ze strany zástupců sportovních svazů. Na pozici předsedy českého volejbalového svazu jsem ve druhém funkčním období. Za tu dobu jsem měl možnost pochopit a poznat sportovní prostředí, a hlavně rozumět požadavkům a potřebám sportovních svazů. Sportovní svazy jsou zásadní a nenahraditelné v rozvoji daného sportu a k zajištění reprezentace. Český sport tak potřebuje suverénní a dobře fungující svazy,“ prohlásil Pakosta, který se účastnil olympijských her v roce 1996 v Atlantě, kde byl beachvolejbal dán poprvé do programu.

Rád by se tak zaměřil na řešení potřeb a problémů sportovních svazů. A hlavně by rád zajistil kontinuitu financování s potřebným nárůstem pro ty sporty, které jsou nějakým způsobem prioritní.

„Velké svazy budou řešit trošku jiné problémy než ty střední nebo malé, které třeba ocení i servisní služby což je jedna z rolí ČUS. Ale bez potřebných financí se dá těžko plánovat, zlepšovat činnost a následně systematicky dosahovat výsledků,“ doplnil Pakosta.