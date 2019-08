Jenže klání 32 nejlepších týmů světa pořádá tisíce kilometrů vzdálená Čína a ne každý se na takovou cestu může vydat. Vznikla proto myšlenka přinést atmosféru světového šampionátu do České republiky. V pražském obchodním centru Arkády na Pankráci proto vznikne basketbalová Fan Zóna.

Fanoušci si zde budou moct sami zahrát basketbal na venkovním hřišti, bavit se díky spolupráci s partnery České basketbalové federace, zakoupit si oficiální merchandising českého basketbalu ke světovému šampionátu, ale hlavně společně fandit. Nejen české zápasy budou přenášeny na velkoplošné obrazovce.

Udivený kapitán Pumprla

„No, to jsem ještě nezažil. Neuvědomuji si, že by se kvůli basketu vůbec něco takového dělo. Matně si pamatuji, i když už je to dávno, že v roce 2010, když měly holky své tažení na MS, něco v některých městech probíhalo. Minimálně se lidé potkávali a sledovali zápasy. Jestli byla fanzona nebo nějaké veřejné promítání, to si nemyslím," potěšila aktivita kapitána českých basketbalistů Pavla Pumprlu.

Ten už zůstane navždy zapsán jako první kapitán, který dovedl český výběr v jeho samostatné historii na mistrovství světa. A protože jeho zraněný kotník je už natolik v pořádku, aby mohl svém týmu pomoci, bude dění ve Fan Zóně sledovat alespoň na dálku.

„Jsme za každého fanouška vděční. Podporu cítíme ohromnou. Samozřejmě nejen od těch, kteří šli do extrému a přijeli za námi, ale i od těch, kteří zasednou doma u obrazovek nebo vyjdou do fanzony či na jiná místa, kde se plánuje promítání. Podpora nám může jen pomoct," děkuje všem, kteří v různých koutech světa budou českým basketbalistům držet palce.

Sami reprezentanti si v minulých týdnech museli zvykat na zvýšený zájem, který během své dosavadní kariéry ve většině případů nezažili. V České republice se rozjela řada projektů, basketbal se dostal na billboardy, do pražského metra, ale i do médií, která se mu dříve vyhýbala. Jde o ohromnou globální akci, která má díky družině Ronena Ginzburga dopad i ve středoevropské kotlině. A Fan Zóna je jednou z nejdůležitějších částí této skládačky.

„Je to zase jedna z těch věcí, které směřují k tomu, jak velká to je událost. Už jenom to, že se můžeme zúčastnit a jak to přitahuje k basketu pozornost. Zbývá jen přání, aby fanzonou prošla spousta lidí. I těch, kteří tam prvoplánově nebudou chtít jít, a když to řeknu vzletně, objeví krásu basketbalu a k tomu sportu je to přitáhne. To je zase ta naše část úkolu, abychom hráli atraktivně," vyzývá kapitán svůj tým.

Český dům bude v Šanghaji

Fan Zóna nabídne program každý den šampionátu, tedy od 31. srpna do 15. září. V provozu bude denně od 10 do 19 hodin. Aktualizace najdete v oficiální události na facebookovém profilu Český basketbal.

O setkávání fanoušků nepřijdou ani ti, kdo se vydali do daleké Číny. Alespoň tedy během základní skupiny v Šanghaji. Restaurace s příznačným názvem Bohemia, která v Číně šíří slávu české kuchyně a plzeňského piva, bude sloužit od 31. srpna jako tzv. Czech House.

Všichni čeští fanoušci tak najdou alespoň kus svého domova v daleké zemi, mohou si společně popovídat nebo pořídit české vlajky či další propriety, se kterými mohou fandit přímo v hledišti. Ještě než bude Czech House otevřen, vyzkoušeli hospodu čeští basketbalisté.

„Je to fajn mít kousek domova tady na cestách. Nemyslím si, že bychom měli během turnaje moc čas sem zajít. Je skvělé, že se to takhle povedlo,“ liboval si včera večer místního času Vojtěch Hruban. Prim mezi pokrmy na stole hrály klasiky jako utopenec, guláš nebo svíčková.

Pro ty, kteří budou v Číně a zasteskne se jim po domově, je Czech House připraven na adrese:

Original BOHEMIA Beer Restaurant 191 Hengshan Lu, Šanghaj

Czech House je přímo na zastávce metra linky 1 Hengshan rd., exit 4.