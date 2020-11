Ta teď končí: pozítří se Lvice v kvalifikaci utkají s Dánskem a o dva dny později znovu s Itálií. Na neutrální půdě v lotyšské Rize.

Právě do Lotyšska si nedávno udělali neúspěšný výlet volejbalisté Lvů Praha, jenže kvůli místo plánovaných pohárových zápasů tam nedobrovolně spadli do karantény. České basketbalistky snad podobný osud nečeká. Už o víkendu trénovaly v Praze v neprodyšně uzavřené bublině a to samé je nyní čeká v Rize. Hotel, hala, testy to je jejich svět.

„Bez ohledu na všechny problémy jdeme do zápasů s tím, že chceme získat dvě výhry. Je dobře, že začneme proti Dánkám, takže se můžeme trochu rozehrát. Ale i proti nim si musíme dát pozor,“ řekl reprezentační trenér Štefan Svitek.

České zápasy v kvalifikaci ME 2021



ODEHRÁNO:

Itálie x Česko 52:62

Česko x Rumunsko 60:59



BUDE SE HRÁT:

13. 11. (Riga): Česko x Dánsko

15. 11. (Riga): Česko x Itálie

4. 2. 2021: Rumunsko x Česko

7. 2. 2021: Dánsko x Česko

Ten na sever Evropy dorazil s dvanáctkou vybraných hráček, z nominace na poslední chvíli vypadly Tereza Vyoralová, Veronika Voráčková a Klára Pochobradská. Už dříve přišel kvůli nákaze o některé tradiční opory.

Nejen příprava, ale ani samotná cesta se neobešla bez komplikací. Přímé letecké linky mezi Prahou a Rigou byly zrušeny a pondělní pouť národního týmu se tak prodloužila o přestup ve Varšavě. Po příletu do cíle byly hráčky izolovány v určeném hotelu a absolvovaly testy na covid-19. Pro některé z nich šlo už o pátý test za posledních deset dní.

„Všechno naštěstí proběhlo relativně hladce a včera ráno jsme měli od všech členů výpravy negativní výsledek,“ oddechl si manažer Simon Bytel.

Zátěž na nervy

Dlouhodobý „bublinový“ pobyt je sice nutný, ale pochopitelně představuje i pořádnou zátěž na nervy, ať už v Praze, nebo v Rize.

„Není moc příjemné být zavřená od rána do večera a jen si odskočit dvakrát denně na trénink. Člověk by si rád vyrazil alespoň na procházku protáhnout nohy, ale můžeme jen ležet na pokoji. První den jsem odpočítávala každou vteřinu a těšila jsem se aspoň na zaklepání na dveře, které znamenalo jídlo a tím pádem člověka. Zachraňují mě alespoň seriály na Netflixu a knížky,“ popsala reprezentační debutantka Natálie Stoupalová.

Z čtyřčlenné skupiny D postoupí přímo na ME vítězný tým a dále pět nejlepších celků ze druhých míst (je celkem devět skupin). Češky si tak teoreticky mohou zajistit účast na Euru už tento víkend. Finálový turnaj se koná v červnu 2021 ve Francii a Španělsku.