Praha - Čeští basketbalisté po čtyřech prohrách poprvé v přípravě na olympijskou kvalifikaci vyhráli, když v Praze na Královce porazili Tunisko 87:74. Trenér Ronen Ginzburg měl poprvé k dispozici všechny opory a po počátečních problémech se souhrou v závěru Češi třetí tým afrického šampionátu a rovněž účastníka kvalifikace jasně přehráli. Nejlepším českým střelcem byl s 19 body Jan Veselý, který dal 14 bodů v závěrečných 12 minutách, kdy se zápas zlomil.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Ludmila Korešová

Češi teprve v úterý poprvé trénovali v kompletním složení už i s Tomášem Satoranským a v úvodu zápasu byla nesehranost vidět zejména v obraně, což Tunisané trestali přesnou střelbou z dálky. Rychle tak vedli 17:8, ale Češi se poté chytli a začali zápas otáčet.

Setkání po roce

„Zjistili jsme, že nebude tak jednoduché se po roce sejít a hned navázat na to, co jsme hráli tehdy. Musíme na souhře zapracovat," řekl kapitán Jiří Welsch. „První čtvrtina byla hrozná, protože jsme se sešli až dnes ráno, ani jsme ještě nehráli pět na pět, ale byla to jen otázka času, kdy se do zápasu vrátíme. Začali jsme víc makat v obraně a tam byl klíč," přidal Veselý.

Dařilo se zejména Vojtěchovi Hrubanovi, který dal za poločas 12 bodů. Postupně se rozstřílel i Blake Schilb s Pavlem Houškou a hru velmi dobře dirigoval Satoranský.

Veselý vyburcoval diváky

Tunisané si pozorně hlídali Veselého, kterého nepouštěli k jeho oblíbeným smečím, on však místo toho proměňoval své naopak neoblíbené trestné hody. Ještě do poločasu tak Češi skóre otočili ve svůj prospěch.

„Tunisko je také účastník kvalifikace, nemají špatný tým. Spousta hráčů z Evropy, jsou vysocí, rychlí, mají několik vynikajících osobností a hlavně střelců. Jakmile jsme jim nechali metr volna, byla z toho trojka. Náš výkon šel postupně nahoru, první půle byla hlavně v obraně taková nejistá, pak se to zvedlo a dokázali jsme to utrhnout a mít trochu klidu," hodnotil Hruban.

Vyrovnané utkání

Ve třetí části se hrálo vyrovnané utkání a ani jeden tým se nedokázal utrhnout. Až v jejím závěru se chytl Veselý, který smečí vyburcoval i diváky a osmi body v řadě řídil únik na dvouciferné vedení.

„Konečně máme pohromadě celý tým. Na první zápas to bylo dobré, ale samozřejmě víme, že tohle by nestačilo. To si uvědomují všichni hráči. Máme týden na to, abychom na tom zapracovali a odstranili špatné věci. Určitě je ale dobře, že jsme vyhráli a teď se můžeme jen zlepšovat. Druhá půle už vypadala dobře," řekl trenér Ginzburg.

Vedle Veselého dal Hruban 15 bodů, Schilb 14, a Satoranský sice jen čtyři body, ale přidal pět doskoků a sedm asistencí.

Trenér Ginzburg musí nyní vybrat i finální nominaci 12 hráčů, tu ale oznámí zřejmě až po dalším přípravném zápase s Mexikem ve čtvrtek. „Už ji mám v hlavě. Musíme ještě počkat, jak se vyvine situace kolem Pavla Pumprly, který je po operaci. Je to klíčový hráč pro naší defenzivu, proto bych ho chtěl mít v týmu. Podle toho, jestli se stihne připravit, bude vypadat nominace," dodal.

