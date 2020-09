„Jak jsme zjistili v přípravném období, Pardubice budou jeden z nejsilnějších týmů pod košem, navíc doplněný o vynikající individuální výkony Tomáše Vyorala. My se budeme po dlouhé soutěžní pauze snažit v prvním domácím utkání prezentovat agresivní obranou, která by měla dát základ našemu rychlému protiútoku,“ řekl asistent trenéra Jan Pospíšil.

Kádr pražských Sov znovu doznal několika změn a jak už bývá zvykem, patří v soutěži k těm nejmladším. Na soupisce jsou tentokrát jen dva cizinci Srb Miloš Macura a Slovák Marcel Bátovský, který je ovšem odchovancem mládežnického programu USK.

Každým rokem mladší

Právě ten je hlavním zdrojem pro ligové áčko. „Až na Martina Koláře, který je naší novou tváří, jsou na soupisce pouze hráči, kteří prošli naším mládežnickým programem. V tomto jsme měli v rámci stavby týmu ovlivněné covidem výhodu oproti ostatním celkům,“ říká generální manažer Petr Jachan.

„Každý rok s nadsázkou říkáme, zda lze mít ještě mladší kádr, než jsme měli tu předchozí sezónu. Opět se ukazuje, že to jde,“ směje se Pospíšil.

Síla vlastních odchovanců

Koronavirová krize způsobila, že na tuzemských palubovkách nebude běhat zdaleka tolik cizinců, kolik bývalo po léta zvykem. A právě to by mohlo hrát do karet USK, spoléhajícímu se hlavně na své odchovance.

„Naší výhodou bude určitě to, že se všichni navzájem známe z Folimanky. Všichni jsme nebo jsme byli součástí jednoho klubového programu a máme tak společné návyky a způsob přemýšlení o basketbalu. Asi třeba nebudeme mít v lize odehráno tolik, jako někteří naši soupeři, ale už pár přípravných zápasů ukázalo, že to budeme nahrazovat odvahou, aktivní hrou a týmovostí,“ říká rozehrávač Ondřej Sehnal.

Přesvědčit se lze už dnes na Folimance. Vstup pouze s rouškou, povolená kapacita je 500 diváků.