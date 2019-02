Basketbalisté USK slaví zasloužené stříbro

Praha /ROZHOVOR/ - Jedničku s hvězdičkou udělovali svého času tvůrci televizního pořadu Studio Kamarád talentům všeho druhu. Přesně takovou by si zasloužili pořadatelé mistrovství republiky basketbalistů do patnácti let. Organizovali totiž věc u české mládeže nevídanou. Podařilo se jim sestavit podívanou okořeněnou sportovními celebritami kalibru Dominika Haška, Jiřího Zídka, či Ilony Burgrové.

JIŘÍ BALCAR (u míče) odehrál finále se sebezapřením. | Foto: ČTK/Ladislav Adámek

Finále: USK Praha – Kondoři Liberec 61:71 (9:17, 25:31, 49:50)USK Praha: Tělecký 15, Simon 12, Samoura 10, Pálek 6, Bidlo 6, Králíček 4, Balcar 4, Fanta 4, Chvalný, Dušek, Böhm. Trenér Vít Petrák.

Nejvíce bodů Liberce: Tegel 20, Chytil 18, Šícha 17, Žák 10. Hráči si mohli připadat jako v simulátoru NBA. Zaplněné ochozy rozpumpovávaly roztleskávačky. Po duelech šli do tiskového střediska, kde poskytovali rozhovory… Podařená akce, které scházelo jediné, zlatá medaile na hrudích domácích hráčů, také stříbro ale borcům z USK sluší. Proč se nepodařilo sen o první příčce naplnit? Aspekt první, absence klíčových hráčů ve finálovém střetnutí. „Zranění Roberta Králíčka náš tým citelně oslabilo. Jde o jednoho z lídrů, hráče, který dokáže agresivně najet pod koš, vyskočit a skórovat. Jirka Balcar sice střídal, vinou kolene ale nemohl podat stoprocentní výkon. Jeho tvrdost nám chyběla hlavně v obraně," líčil po prohraném utkání s Libercem (61:71) kouč USK Vít Petrák, který ale nechtěl svalovat důvody porážky pouze na zranění. Vytáhl aspekt číslo dvě, vynikající výkon Kondorů. „Nevím, jestli se kluci Liberce bojí, ale většinou s ním první čtvrtinu prohrajeme velikým rozdílem. Soupeři vyhráli oprávněně, působili zkušenějším, vyhranějším dojmem než my. Především jejich střelba z dálky byla vynikající. Nám se dařila až do finále, v něm ale odešla," podotkl trenér, který byl na své svěřence pyšný. „Turnaj byl pro nás úspěšný, stříbro bereme. Na akci jsme sehráli několik velmi kvalitních utkání, což je nyní nejdůležitější. Získali jsme zkušenosti, které, jak věřím, kluci zúročí ve prospěch USK ve vyšších kategoriích, nejlépe v mužích," doplnil Petrák. Ještě jednoho semifinalistu měla metropole. Sokol Pražský ale díky porážkám s USK 81:87 a Sršni Písek 83:94 na medaili nedosáhl. „Potvrdili jsme naše umístění po základní části. Což není málo. Před sezonou by podobný výsledek asi čekal málokdo," usmíval se lodivod Sokola Martin Jindra. Chtěli jsme zlato, litoval Tělecký Zklamání bylo cítit po finále s Libercem z hlasu patnáctiletého křídla USK Viktora Těleckého. Ani výkon nejlepšího střelce turnaje, autora 113 folimankových bodů, na Kondory nestačil. Viktore, jaké byly plány USK před Final 8?

Chtěli jsme zlato. Hráli jsme doma, měli podporu fanoušků. Obrovská škoda. Základní skupinu jste odehráli suverénně. Přišel v ní nějaký problém?

Na žádný si nevzpomínám. V prvních dvou zápasech jsme předvedli výborné výkony. Třetí s Pískem nebyl vydařený, vyhráli jsme ho ale vysokým rozdílem. Sokol Pražský se v semifinále na USK vytáhl. Čekal jste podobný odpor?

Čekal, soupeři proti nám neměli co ztratit. Jak moc chtějí na nich bylo vidět od první minuty. Zvládli jsme to ale a chtěli vyhrát i finále. Semifinále vás stálo hodně sil. Chyběly v úvodu zápasu s Libercem? Soupeři vedli po první čtvrtině 17:9.

Možná částečně. Turnaj byl dlouhý, fyzicky i psychicky nás vysiloval. Liberec jsme pustili do náskoku, což bylo rozhodující. Podpora plné haly byla pouze pozitivní? Cítili jste tlak?

Necítili, motivovalo nás, když jsme viděli, kdo za námi stojí. Nastoupit před plným hledištěm těší každého hráče. Atmosféru jsme si všichni užívali. Jak se na týmu projevilo zranění Roberta Králíčka?

Negativně, Robert hrál celé mistrovství výborně, dokázal dát koš v pravou chvíli. Stejně tak bylo znát, jestli je na ploše Jirka Balcar. On zvrátil utkání se Sokolem Pražským. Bez něj bychom se do finále ani nepodívali. Stal jste se nejlepším střelcem Final 8. Hůř jste se asi cítil v obraně?

Ve finále jsem měl nejdřív bránit Honzu Chytila, který nám dal osmnáct bodů, pak Jakuba Tegela… Snažil jsem se. Vím ale, že na obraně musím hodně zapracovat. Co pro vás znamená individuální ocenění?

Týmový výkon je daleko důležitější. Nechci říkat, že mě individuální ocenění netěší, vyměnil bych ho ale hned za zlato. Stříbro tedy neberete?

Teď moc ne, jsme hodně zklamaní. Až se ale emoce odplaví, budeme stříbro brát. Zas až tak špatné není. All Stars Final 8 U15 Jiří Šícha (Kondoři Liberec), Viktor Tělecký (USK Praha), Filip Hauzer (Sokol Pražský), Martin Hornát (Sršni Písek), Jakub Tegel (Kondoři Liberec) Mistrovství Česka U15 2015 1. Kondoři Liberec

2. USK Praha

3. Sokol Sršni Písek

4. Sokol Pražský

5. BA Nymburk

6. NH Ostrava

7. Snakes Ostrava

8. Slavoj BK Litoměřice

Autor: David Nejedlý