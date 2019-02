Ústí nad Labem, Praha – Pro pětadvacetibodovou porážku si dojeli na sever Čech basketbalisté USK Praha. Jejich bilance v Mattoni NBL tak není dobrá. Po pěti kolech mají na svém kontě pouze dvě výhry a tři prohry.

POUZE 54 BODŮ nastříleli v Ústí basketbalisté USK Praha. V tabulce jsou tak sedmí. | Foto: Miloš Březina.

Ve velkém stylu vstoupili do utkání domácí hráči, kteří si v první pětiminutovce vypracovali náskok osmi bodů. Pražané dělali zbytečné ztráty na rozehrávce a soupeř je trestal. Jen za první poločas Ústečané přetavili technické chyby USK ve čtrnáct plusových bodů!

Stav 23:11 po první čtvrtině vlastně rozhodl. Na USK ale těžší chvíle čekaly. Ve druhé části si na ně soupeř připravil šňůru třinácti bodů a byl z toho poločasový stav 47:30.

Ke cti vysokoškoláků je třeba připsat, že bojovali až do posledního klaksonu a podařilo se jim dostat na rozdíl jedenácti bodů. Výhru už si ale Ústí pohlídalo především díky výkonu cizinců a Šteffela.

„Gratuluji soupeři k vítězství. Od začátku byl lepším týmem a zasloužil si vyhrát," neskrýval kouč USK Praha Kenneth Scalabroni.

„Musím být zklamaný z toho, jak jsme hráli v první půli. V té fázi se nám nedařilo téměř nic v obraně ani v útoku. Ústí s tím mělo co dočinění, ale my jsme měli hrát s větší intenzitou a zápalem," doplnil.

Votroubek: Nedařilo se nám nic

Jen patnáct bodů nastřílel nejlepší kanonýr USK Praha v duelu 5. kola MNBL. Stal se jím 32letý pivot Stanislav Votroubek, který se jal hodnocení zpackaného zápasu.

Stanislave, je Ústí nad Labem soupeřem, se kterým je nutné prohrát o pětadvacet bodů?

To asi není. Nám ale zápas enormně nevyšel. A to ani v obraně, ani v útoku. Taková utkání jsou, nám se to stalo v Ústí a musíme se z toho poučit a nedopustit, aby se to opakovalo.

Jako tradičně jste měli špatný vstup do zápasu. Čím si to vysvětlujete?

Je pravda, že to není první utkání, do kterého jsme špatně vstoupili. I když jsme například ve Svitavách měli první čtvrtinu dobrou. Nevím, čím to je, jestli menší koncentrovaností. Musíme si na to dávat každopádně veliký pozor. Pokud prohráváte po úvodní desetiminutovce o dvanáct bodů tak stojí hodně sil vrátit se do zápasu.

Proč ke ztrátě došlo?

Nedařilo se nám hlavně v obraně. Dostávali jsme spoustu lehkých košů. Na druhou stranu dali domácí

i celou řadu mimořádně těžkých střel. S tím se ale musí počítat, to k basketu patří. Jak ale říkám, nedostatečně jsme k nim přistupovali a oni tak měli spoustu volných střel a osamocených nájezdů pod koš. Nebylo pak pro ně problém je proměnit.

V poločase jste prohrávali o sedmnáct bodů. Co jste si říkali v kabině?

Věřit musíte vždycky. Trenér říkal, že sice prohráváme o dost, ale stále ještě zbývá dvacet minut. Pokud bylo Ústí schopné si náskok vybudovat, tak my jsme zase schopni ho smazat. Ve druhém poločase byly úseky, kdy se jeho slova potvrdila. Bohužel bychom za celý zápas dali dohromady sotva jednu kvalitní čtvrtinu. To zkrátka nestačí.

Proč nedošlo k obratu?

Protože jsme měli kvalitní pouze úseky, kdy jsme se dotahovali. I na Ústí přišla krize. V poslední části nedalo čtyři minuty koš. V té době se nám dařilo v obraně. V útoku jsme ale pro změnu naprosto selhali. Bylo to jedno s druhým. My tak můžeme soupeři pouze pogratulovat k zasloužené výhře.

Co stálo za katastrofální střelbou? To Ústí tak dobře bránilo?

Určitě ne. Samozřejmě nechci říct, že bránilo špatně. My jsme si nějaké pozice vytvořili a ani ty nejjasnější neproměnili. Jak už jsem říkal. Nedařilo se nám prostě nic.

Vy jste zaznamenal patnáct bodů. Dílčí spokojenost?

S tím spokojený být mohu. Pokud bych ale dal třeba jen jediný bod a my vyhráli, tak bych byl spokojený víc.

Vstup do sezony dvě výhry, tři prohry. Jak ho hodnotíte?

Vstup mohl být lepší, jelikož jsme zbytečně přišli o vítězství doma s Prostějovem, který jsme už měli, jak se říká na lopatě. Celkově to ale není tak špatné. Pokud by tedy nebylo zápasu v Ústí nad Labem.

Ústí nad Labem – USK Praha 79:54 (23:11, 47:30, 70:49)

Nejvíce bodů Ústí: Emerson 17, Mitchell 16, Šteffel 15…

Sestava a body USK: Votroubek 15, Feštr 10, Cvek 7, Vocetka 7, Chán 6, Mareš 6, Šafarčík 5, Šotnar 4, Fait 2, Slavík 2.

MNBL – výsledky 5. kola: BK Opava - BK Děčín 80:76, Orli Prostějov - BC Kolín 82:55, Tuři Svitavy - BK JIP Pardubice 64:84, MMCITÉ Brno NH - Ostrava 88:79.

1. Nymburk 3 3 0 286:158 100%

2. Orli Prostějov 5 5 0 418:339 100%

3. BK Děčín 4 3 1 335:290 75%

4. BK Pardubice 5 3 2 410:374 60%

5. Tuři Svitavy 5 3 2 384:380 60%

6. BK Opava 5 3 2 410:406 60%

7. USK Praha 5 2 3 374:396 40%

8. NH Ostrava 5 2 3 415:442 40%

9. Ústí nad Labem 5 2 3 351:396 40%

10. MMCITÉ Brno 4 1 3 301:320 25%

11. Lvi J. Hradec 5 1 4 344:459 20%

12. BC Kolín 5 0 5 343:411 0%

Nejbližší program USK: 2. 11. 17.30 doma Ostrava, 6. 11. 18.00 venku Pardubice.