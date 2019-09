Češi vstoupil do utkání výborně na obranné polovině. Odolali třem nájezdům soupeře. Sami svůj třetí útočný pokus zakončili otevíracím košem. Vůbec v prvních pěti minutách bránili excelentně, a tak vedli 8:5. Jenže Austrálie má Patty Millse. Během minuty dal dvě trojky a pomohl k obratu na 13:8 pro „klokany“. Lvi už jsou ale ze šampionátu na podobné zvraty zvyklí.

Vůbec je to nerozhodilo a naopak oni při své bodové minisérii do ní nenechali, podle zápisu domácí, vstoupit a vzali si vedení zpět (15:13). To už se na hřišti objevil Blake Schilb, který prostě chtěl nastoupit. I po sobotním zranění kotníku. Jenže Austrálie má Millse. Ten zaznamenal třináct ze sedmnácti bodů svého týmu. A jenom pro to byl po první čtvrtině stav 17:17.

Vyrovnané skóre vydrželo do 26. minuty

Zkraje druhého kvartálu se znovu otočilo kormidlo na stranu Boomers (Přistěhovalci). A přišla chvíle Schilba a jeho trojka. Dál pokračovala bitva o každý bod. Obrany silně převyšovaly útoky. Po pěti minutách byli v drobné bodově výhodě hosté (26:24). Nicméně v té druhé pětiminutovce se střelecky trápili ještě víc. Dali jen čtyři body z toho ten druhý koš až dvě vteřiny před klaksonem. Do kabiny tak odcházeli s tříbodovým mankem. Dobrou zprávou bylo to, že přibrzdili Millse, který dal tři body. Právě v trojkách byl zásadní rozdíl (5:2).

V úvodu třetího dějství Češi čtyřmi body v řadě převážili misky vah na svojí stranu. Nicméně „protinožci“ je do bodu okopírovali. Vyrovnané skóre vydrželo do 26. minuty. Potom spustila Austrálie útočný vítr. Ze stavu 43:43 pláchla na 53:43.

V tu chvíli to vypadalo s českou ekipou zle. Z takovéto díry (pomineme-li zápas s USA) se ještě na mistrovství světa nevykopávala. A vzápětí bylo s českou partou ještě hůř. Druhá pětiminutovka byla pro Čechy jako strašidelný sen. Prohráli ji 20:5. Třetí čtvrtinu 30:18 a celkové ztráceli 48:63.

Lvi ale utkání nezabalili. Naopak. Za minutu čtvrté části dali pět bodů, včetně trojky Martina Peterky. A když zachytili útok Australanů, zavěsil na druhé straně kapitán Pumprla. To byl signál pro okamžitý time out Boomers. Českou lavinu zastavili a dále si hlídali dvojciferný náskok.

Hosté museli vytasit z arzenálu nejrychlejší způsob ke snížení, a to trojky. Zodpovědnost na sebe bral netradiční střelec Patrik Auda. A když se k němu přidal Tomáš Satoranský na ukazateli skóre svítilo 75:66. Do konce chybělo něco přes tři minuty. Jenže Austrálie má natolik zkušený tým, aby si postup do semifinále pohlídala. A zvítězila 82:70.