S basketbalem začínala v devíti letech, do kroužku na základní škole v Kunraticích ji přihlásili rodiče. „Basket ale nebyl mou první volbou. Táta je baskeťák a máma atletka, takže vždycky se tam tyhle dva sporty praly,“ tvrdí česká reprezentantka.

„Nejprve jsem hrála v klučičím týmu, poté jsem přešla k holkám, a tak to celé začalo. Nakonec tedy vyhrál basket,“ vzpomíná. „Nevzhlížela jsem k žádnému konkrétnímu sportovci, ale vždycky mi pomáhal můj táta, což je a bude můj celoživotní vzor.“

Král Veselý se diví: Nenapadlo mě, že bych mohl Satyho vystřídat

Být součástí české reprezentace je pro Marianu Přibylovou velkým úspěchem. „Jsem za to moc ráda. Už jen kvůli tomu zranění, které jsem měla a na část sezony vypadla,“ popisuje 17letá hráčka Tygrů Praha, která v únoru letošního roku prodělala pneumotorax.

„Dostala jsem ránu a praskla mi plíce, takže jsem byla tři měsíce mimo hru a trénování. Teď už je vše dobré a zahojené,“ dodává s úlevou.

Rychlost a komunikace

Za své silné basketbalové stránky považuje rychlost a komunikaci. „Zapracovat musím na přehledu během hry, a zároveň někdy i víc myslet hlavou a nejen nohama,“ přiznává česká kadetka, která kromě sportu také ráda maluje, cvičí psa nebo hraje na klavír.

„V příští sezoně bych se ráda zapojila do ŽBL v týmu Slavie, kde bych odehrála svoje první minuty. Co se týče mé budoucnosti v basketbalu, tak ještě úplně nevím, ale určitě bych chtěla někam do zahraničí,“ přeje si.

Momentální plány se ale upínají jinam – uhrát co nejlepší výsledek na mistrovství Evropy do 18 let v řeckém Heraklionu.

Kralování Satoranského skončilo. Basketbalistou roku je po pěti letech Veselý

„Náš tým je bezvadný. S holkama jsme spolu rády, a to jak na tréninku, tak i ve volném čase. Minulý rok jsme kvůli covidu o šampionát přišly, takže tohle je pro nás taková premiéra. Je to tu trošku jiná liga než u nás extraliga, daleko tvrdší a těžší,“ popisuje s tím, že prahne po úspěchu.

A co by pro ni bylo takovým úspěchem? „Kvalifikovat se na svět a dovézt medaili,“ uzavírá talentovaná basketbalistka s úsměvem.

Šampionát na Krétě začal pro národní tým slušně. V sobotu Češky zdolaly Belgii 63:58, následně ale prohrály s domácím Řeckem (67:71). Dnes výběr trenéra Viktora Pruši změří síly s Lotyšskem.