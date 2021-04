Basketbalisté USK hlásí před koncovkou tuzemské sezony posilu zvučného jména. Na Folimanku totiž zamířil Blake Schilb, sedmatřicetiletý rodák z amerického Illinois, který od roku 2015 reprezentuje Česko.

„Pro náš klub je to velkou ctí,“ uvedl manažer pražského týmu Petr Jachan. „Pro nejmladší tým v NBL bude obrovským přínosem jak po sportovní stránce na hřišti, tak i mimo hřiště. Právě osobnosti jako Blake mohou výrazně profilovat nové mladé hráče.“

Někdejší hráč Nymburka prošel v kariéře hodně klubů, působil ve Francii, Srbsku, Turecku i Španělsku. Naposledy hrál ve francouzské Remeši, v této sezoně ovšem zatím angažmá neměl. I proto jde na Folimanku: chce se dostat do formy před olympijskou kvalifikací.

„Po roce tréninků v USA a zahájení podnikatelské činnosti se naskytla skvělá příležitost hrát za USK Praha a dokončit s nimi sezonu. Umožní mi to kvalitně trénovat, hrát a připravit se na reprezentační kemp,“ prohlásil Schilb.

Vyhlášený střelec a bojovník patřil ke klíčovým mužům národního týmu na úspěšném mistrovství Evropy v roce 2015, kde výrazně přispěl k sedmému místu, a zářil i na mistrovství světa v Číně, kde Češi obsadili historickou šestou příčku. Schilb tam byl s průměrem 64,7 procenta nejlepším trojkařem turnaje.

„Má nám co předat a může nás hodně naučit,“ řekl rozehrávač USK Ondřej Sehnal, který se s Schilbem zná z reprezentace. „Dodá nám to nový aspekt hry, protože v posledních utkáních máme problém skórovat a v tom by nám měl pomoci. Dá naší hře víc klidu a zkušeností.“