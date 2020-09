I přes citelně mladší a méně zkušený kádr chtěli favorita přinejmenším potrápit, ale to se basketbalistům USK Praha moc nepovedlo. Doma na Folimance v prvním kole nového ročníku Kooperativa NBL prohráli s Pardubicemi 69:99 a trenér Dino Repeša po zápase neskrýval svou nespokojenost.

1. kolo Kooperativa NBL: USK Praha - Pardubice 69:99. | Foto: Facebook / USK Praha

„Gratuluji soupeři k zasloužené výhře. Pro ně to byl možná nejlepší zápas, ale pro nás nejhorší. Co já pamatuji, co zde trénuji, to byl nejhorší zápas. Včetně utkání proti Nymburku,“ láteřil chorvatský kouč Pražanů.