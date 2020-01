Slavia oslnila. Body ale získávali soupeři

Rok 2019 se zapsal zlatým písmem do kroniky fotbalové Slavie. Sešívaní v něm totiž dosáhli na tolik ceněný double (vítězství v lize i českém poháru). To se jim podařilo naposledy v sezoně 1941/42. A aby těch úspěchů nebylo málo, postoupili podruhé v historii do základní skupiny Ligy mistrů. Na kvalitu Barcelony, Dortmundu a Interu Milán sice nestačili, skončili poslední se dvěma body, otevřeným a moderním pojetím fotbalu ovšem nadchli celou Evropu. Jedna věc je jistá: i hvězdný Lionel Messi (vlevo) už ví, kdo je Tomáš Souček (vpravo), a jak složitě se získávají body v Edenu. „Co rozhodlo? Štěstí,“ řekl například gólman Katalánců Marc-André ter Stegen po hubené výhře 2:1 na Slavii. (nej)

USK válcuje Česko, nyní i starý kontinent

To, že basketbalistky USK Praha kralují Česku, se všeobecně ví. Aby také ne, když na domácí scéně prohrály naposledy v dubnu 2013 a aktuálně drží sérii devíti mistrovských titulů! V Eurolize ale po třech účastech ve Final four v ročníku 2018/19 neuspěly. Nyní už můžeme hovořit o dílčím nezdaru, z maďarské Šoproně se v polovině dubna vracely s bronzovými medailemi. „Jsme maximálně spokojené. Dosáhly jsme na daleko vyšší příčku, než jsme čekaly,“ popisovala jejich trenérka Natália Hejková. „Vlastně jsme první za Ruskami,“ smála se. Děvčata z Královky nevyklidila pozice ani po letní přestávce. V tabulce skupiny A je najdeme na druhém místě za Jekatěrinburgem. (nej)

Ukažme, kdo jsou sparťané, hlásal Simitči

Žádný strom neroste až do nebe. Nevěříte? Pak se zeptejte v Chrudimi. Tamní futsalisté získali čtrnáct titulů v řadě. Ten patnáctý už ne, sebrala jim ho Sparta. „Nejkrásnější den v mém životě,“ uvedl se zlatou medailí na hrudi kouč Beni Simitči. Tenhle 48letý Kosovan pobláznil hráče v rudých dresech. „Ukažme, kdo jsou sparťané. Pokusme se o zázrak,“ řekl pro příletu do Minsku, kde na jeho svěřence čekala historická účast v základní skupině Ligy mistrů. A děly se věci: v zahajovacím klání sparťané trápili slavnou Barcelonu, které podlehli těs-ně 1:2. „Udělali jsme haló po celé Evropě. A navíc by zápasu slušela remíza,“ ušklíbl se Simitči. V dalším duelu sparťané porazili Stolitsu a na závěr podlehli Chersonu. (nej)

Naděje. Česká gymnastika se vrací na OH

O české sportovní gymnastice jste v posledních letech takřka neslyšeli. Šanci změnit to má Aneta Holasová, naděje z Bohemians. Tahle osmnáctiletá slečna z Prahy už se činí: získala stříbrnou medaili na Evropských hrách a na začátku října si splnila sen - vybojovala účast na olympiádě v Tokiu (pod pěti kruhy se česká gymnastka objevila naposledy v roce 2012). „Chvíli mi trvalo, než jsem vše vstřebala. Nějak jsem tomu nemohla uvěřit,“ culila se na letišti po příletu ze Stuttgartu. A jako každý správný teenager plánovala. „Nejvíc se těším, že budu součástí českého olympijského týmu. To je docela jiné než během sezony, všichni si fandí a pod-porují se,“ doplnila. (nej)

Konečně radost. Ze Sparty jde opět strach

Hokejisté Sparty mají za sebou další rok plný změn. Minulá sezona skončila propadákem v podobě výpadku v předkole a v létě prošla kádrem a tentokrát i vedením vichřice. Do kanceláře usedly klubové legendy Ton a Hlinka, na soupisku přibyly hvězdné posily Řepík či Polášek a na ledě je to konečně znát. Pražané od začátku ročníku svádějí bitvu o nejvyšší příčky. Hned dvakrát natáhli vítěznou sérii na devět zápasů, venku zapsali klubový rekord v podobě jedenácti výher v řadě. Předčasnou radost však nečekejte. „Naše výkony jsou stabilní, což mě těší, ale vždycky je prostor ke zlepšení,“ řekl německý kouč ve službách Sparty Uwe Krupp. Chce to úspěch také v play-off. (mis)

Peníze nesou ambici. Lvi touží po medaili

Dlouhá léta byly Lužiny na mapě českého volejbalu solidní adresou. Úspěchy se však týkaly výhradně mládežnické složky. Muži byli v sezoně 2011/12 pátí, ale častěji se tak tak zachraňovali. Všechno se změnilo s příchodem Tomáše Janečka. Osvícený mecenáš přispívá ročně do oddílové kasy (klíčovou) částkou osmi milionů. „Klub je jako zahrada. Při dobré péči kvete a voní,“ řekl, a svá slova začal měnit v činy. Nakoupil hráče, díky nimž se stali Lužinští černým koněm extraligy. „Naším cílem je semifinále,“ nebál se vyhlásit jasný cíl Janeček. Po polovině základní části se zdá být reálný, Lvi figurují na čtvrtém místě tabulky. Navíc jsou ve čtvrtfinále Českého poháru. (nej)