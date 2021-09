Ze zelené louky na Letné se Eagles přestěhovali do Krčského údolí, kde v osmdesátých vznikal a v devadesátých letech vyrostl nový, a na tehdejší poměry v Evropě zcela unikátní komplex. Dnes jsou v areálu dvě baseballová a tři softballová hřiště. Bezmála čtyři stovky klubových členů všech věkových kategorií zde najde dokonalé zázemí, včetně pro zimní přípravu klíčové haly.

Lví podíl na existenci a vzestupu krčského oddílu mají bratři Jan a Daniel Baginové. „Když se dívám na staré fotky z dob budování areálu, tak si říkám, jak je možné, že jsme od toho neutekli. A pak se to změnilo, přišlo jaro, vysvitlo sluníčko a vyrašila tráva na prvním hřišti. Na první etapě výstavby, která byla relativně dlouhá, jsme viděli první výsledky. U klubu pak bylo příjemné budovat strukturu mládežnických družstev, ke kterým se hůř hledali trenéři. Naivně jsem si myslel, že až bude areál dokončený, všechno ostatní poběží samo. Že klub bude mít vnitřní sílu nadechnout se a rozběhnout. Zjistil jsem, že to není pravda, rázem se objevily různé myšlenkové proudy jak to uchopit a kam směřovat, takže bylo náročné vše ustát,“ svěřil své vzpomínky Daniel Bagin.

Eagles dlouhodobě patří do úzké tuzemské špičky jak v soutěžích mládeže, tak mezi dospělými. Ženský tým se deset let po sobě dostal do extraligového finále, dokázal vyhrát také evropský pohár mistryň. Muži v nabité konkurenci každoročně bojují o nejvyšší příčky a letos skončili na vynikajícím třetím místě.

Oslavy čtyřicátých narozenin se uskuteční v sobotu 4. září v Eagles Parku (ulice Pálkařská 225, Praha 4). Pro všechny účastníky je připraven bohatý kulturní i sportovní program, jehož zlatým hřebem bude utkání nejvyšší softballové soutěže mezi domácími a Storms Řepy.