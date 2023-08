„V baseballu poznáte šikovného hráče. Ondřej Vank zazářil už dřív, hodně mu pomohlo, že odcestoval do Ameriky. Měla by z něj být hvězda,“ říká na konto osmnáctiletého hráče uznávaný trenér Milan Prokop.

Všechno přitom mohlo být úplně jinak. Vank se v mládí věnoval různým sportům a k baseballu se dostal tak trochu náhodou. „Zkoušel jsem hromady sportů od fotbalu přes tenis a judo. Skončil jsem u ježdění na koních, pak jsem nastoupil na základní školu a můj tělocvikář byl trenér baseballu. Rozdával nám letáčky, takže jsem se dostal k baseballu,“ vzpomíná Vank.

Po roce a půl hraní přišla na řadu otázka, zda dát přednost koním, nebo baseballu. Proč vyhrál právě sport s pálkou? „Strašně mě baví všestrannost baseballu. Koně jsou individuální, tady jsem si přišel součástí takové rodinky. Byl jsem součástí něčeho většího, nejezdil jsem jen za sebe,“ vysvětluje mladý nadhazovač.

Už teď v nízkém věku má na svém kontě zajímavé úspěchy. V roce 2017 se představil na světovém šampionátu do 12 let a už v šestnácti debutoval jako nadhazovač v české extralize. V ní si letos zahrál s Tempem Praha finále, ve kterém celek z hlavního města o víkendu nestačil na Draky Brno.

„Největším úspěchem je pro mě asi loňské třetí místo na mistrovství Evropy v juniorech a teď finále extraligy,“ říká sám Vank, kterého stále mrzí nedávná finálová porážka v naší nejvyšší soutěži.

„Je těžké to ocenit. Je to historický úspěch Tempa, ale samozřejmě jsme si mysleli, že máme šanci vyhrát. Nevyšlo to. Je to ještě čerstvé, už se s tím ale pomalu smiřuju. Druhé místo je skvělé, ale porážka mrzí,“ popisuje talentovaný baseballista, který letos sbíral zkušenosti i za mořem v kolébce baseballu a v Londýně na kempu MLB.

„Zkušenosti to byly fantastické, užil jsem si to. Kdybych v USA hrál jenom baseball, tak by to bylo daleko lepší. Škola trochu pokulhávala. Užil jsem si to i tak na sto procent. Hráli jsme tam třeba osm zápasů týdně, zatímco tady v Česku hrajeme jen tři. To bylo skvělé,“ vzpomíná Vank na svoje pětiměsíční působení v zámoří.

Tam by se koneckonců v budoucnu rád vrátil. „MLB je dětský sen, ale když se na to dívám víc realisticky, tak je pro mě hlavním cílem dostat se na vysokou školu do Ameriky. Pak se uvidí co dál,“ prozrazuje český reprezentant.

Ještě předtím ale musí zvládnout dostudovat v Česku a pak zabojovat o místo za oceánem. „Po mistrovství začne zimní část, příprava na další sezonu. Teď budu v maturitním ročníku, musím ale nejdřív dokončit třetí ročník, protože jsem byl v Americe. Když ho dodělám a postoupím do čtvrtého ročníku, tak bych tu chtěl zůstat a odmaturovat. Pak bych chtěl na prázdniny odjet zase do USA a po prázdninách by se vidělo, co dál,“ říká Vank, který má v současnosti plnou hlavu juniorského světového šampionátu.

Budeme chtít útočit na zlato, hlásí Červenka před mistrovstvím Evropy v Česku

„Cílem je dostat se co nejvýše. Co jsem slyšel, tak junioři skončili na mistrovství světa nejlépe desátí, tak bychom to chtěli nějak trumfnout. Zahrát co nejlepší baseball a skončit lépe než jakýkoliv čeští junioři v minulosti,“ vyhlašuje před startem turnaje.

Otázkou je, kam až se nadějní teenageři můžou posunout. Milan Prokop, dlouholetý uznávaný kouč baseballového "potěru", upozorňuje na veskrze amatérské podmínky, které tu panují. "Na tréninku či soustředění už svým svěřencům někdy říkám, že jsem dobrý manažer, ale oni jsou lepší hráči," konstatoval Prokop s tím, že český baseball by teď pro další růst potřeboval vzdělávací institut pro trenéry.

Čeští junioři vstoupí do turnaje na Tchaj-wanu v pátek 1. září zápasem proti Mexiku. Ve skupině pak vyzvou ještě Portoriko, Koreu, Austrálii a domácí výběr.