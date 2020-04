Jak vy, člověk hodně aktivní, trávíte karanténu?

Bez pohybu nemůžu být. Proto jsem si hned od začátku nastavila režim. Každý den cvičím doma, sem tam si k tomu přidám pětačtyřicetiminutový výběh v parku. Momentálně to jinak nejde.

Kolik času denně věnujete tréninku?

Tak hodinu a půl až dvě, většinou to je dopoledne. Nejčastěji dřepy a kliky doma v obýváku.

Co na to říkají sousedi, kteří bydlí pod vámi?

Nevím. (smích) Asi to vydrží, zatím si nikdo nestěžoval.

A jak se zabavíte odpoledne?

Snažím se den zkrátit, dlouho spím. Po tréninku se najím a pak dělám věci, na které v sezoně není tolik času uklízím, třídím si věci. A hlavně zkouším vařit, sice to moc neumím, ale baví mě to. Třeba se to naučím.

Koukal jsem, že jste také hodně aktivní na sociálních sítích. Na Instagram jste dala sadu cvičení, abyste inspirovala jiné lidi. Co vás k tomu vedlo?

Hodně lidí mně psalo, co a jak doma dělám. Takže mi přišlo fajn dát jim nějakou motivaci. Mám spoustu pozitivních reakcí. Jsem z toho nadšená.

Dá se říct, že je to plnohodnotný trénink?

To si nemyslím, i když se zadýchám a hodně se zpotím. Je to spíš takové udržovací cvičení, ale rozhodně to nešolíchám, jdu do toho naplno, takže to má smysl.

Že byste si šla někam zapinkat aspoň o zeď, to asi teď nepřipadá v úvahu, co?

Raketu v ruce jsem neměla už dlouho, od návratu z Ameriky, kde nám zrušili první turnaje. A myslím, že v akci hned tak nebudu. Ruší se jeden turnaj za druhým.

Máte nějaký svůj odhad, kdy by se tenisové turnaje mohly znovu začít hrát?

Když to půjde dobře, tak někdy v září. Ale US Open rozhodně reálné není.

A teď mi povězte, nakolik je pro vás tahle situace nepříjemná z pohledu financí? Najednou hráčům vypadly příjmy.

Nevyděláváme, je to náročné také na psychiku. Ale nejsme v tom sami, spousta z nás je bez příjmů, krachují firmy, restaurace. Tihle lidé jsou na tom hůř.

Vás osobně zasáhlo i odložení olympiády v Tokiu, na kterou jste se chtěla letos nominovat.

Olympiáda pro mě byla velkou motivací, držela mě ve střehu.

Zkusíte to i za rok? Mění to vaše plány?

Teď nevím, co bude dál, kdy znovu začneme hrát… Ale co vím jistě, že nechci končit svoji tenisovou kariérou v takhle přerušené sezoně. To ne!

Takže?

Až znovu začnou turnaje a uvidím, jak se budu cítit, začnu přemýšlet o tom, jestli mám ještě šanci zahrát si na olympiádě. Na rozhodnutí mám spoustu času.

Jste v kontaktu i s ostatními tenistkami z okruhu WTA?

S pár kamarádkami ano, i když ten kontakt nijak nevyhledávám. Během putování po turnajích se užijeme dost. Ale píšu si třeba s Belindou Bencicovou ze Švýcarska, akorát se spíš bavíme o jiných věcech než o tenise. A pak samozřejmě s deblovou parťačkou Šu-wej.

A jak se má? Kde pobývá?

Víme o sobě, je doma na Tchaj-wanu. Všechno je zatím v pořádku.

Na závěr se zkusme posunout do „normální“ doby. Kolik času bude potřeba pro návrat do formy?

Aspoň měsíc v zápřahu.

Tak dlouho?

Náš pohyb je specifický a potrvá, než se tělo obouchá. Nebude to vůbec jednoduché zase naskočit do plného zápřahu. Ale ono to nebylo snadné ani opačně. Trénink nám zabere spoustu času, hodně cestujeme a teď organismus spadl téměř do úplného klidu…

Talk show U Baru

Česká tenistka rozjíždí talk show U Baru, jejím prvním hostem bude moderátor Libor Bouček. Livestream přenos na svém Instagramu spustí dnes v 17 hodin. „Budu si pravidelně zvát zajímavé hosty. A Libor je jeden z největších profesionálů ve svém oboru,“ uvedla Strýcová.