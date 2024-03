Další potvrzení, že jsou na skvělé cestě. Čeští badmintonisté Adam Mendrek a Ondřej Král nastoupí ve středu do jednoho z nejprestižnějších světových turnajů – All England Open. Jedná se o akci kategorie Super 1000, kterých se za rok koná pouze čtyři. „Jde o nejstarší badmintonový turnaj na světě. Jenom za účast obdržíme 3000 bodů, což nám hodně pomůže v kvalifikaci na olympijské hry v Paříži,“ prohlásil Mendrek, který společně s Králem nastoupí ve středu proti Japoncům Kenya Mitsuhashi a Hiroki Okamura. Je to poprvé, co bude v posvátné Birmingham Areně hrát v rámci tohoto turnaje český deblový pár.

Před několika týdny ovládl Mendrek společně s Králem turnaj v Ázerbajdžánu. Aktuálně stále drží postupovou pozici na letošních OH v Paříži. „Blíží se konec olympijské kvalifikace a je něco neskutečného, co se nám za poslední měsíce povedlo. Přepsali jsme už pět výsledků, All England bude šestý. Chybí nám poslední výsledek na přepsání a jsme velmi blízko k postupu do Paříže. Rozhodující budou také poslední turnaje – Panamerické hry a mistrovství Evropy,“ vysvětlil Mendrek, který byl v minulosti rovněž úspěšným singlovým hráčem.

Výhra v prvním kole je posune na olympiádu

Pokud by český pár dokázal soupeře z Japonska v prvním kole All England porazit, významně by se olympijským hrám přiblížili. „Prakticky by bylo rozhodnuto o našem postupu. Není to nic nehratelného, může se stát cokoliv. V té konkurenci si už soupeře nevybíráte, všichni tam jsou kvalitní,“ dodal Mendrek. Turnaj v Birminghamu je celkově pro 32 párů. Českým badmintonistům pomohlo, že se nepřihlásili například Němci nebo třetí a čtvrtý pár z Dánska.

Adam Mendrek a Ondřej Král.Zdroj: Sven Heise

Nastoupit v Birmingham Areně je pro každého badmintonistu významnou událostí a svátkem. „Mluvil jsem o turnaji s mými kolegy z bundesligového týmu. Říkali, že hala je nádherná. Zvláštností letošního ročníku je, že se bude hrát na šedých kurtech, vizuálně to bude vypadat krásně. Jako malý jsem All England sledoval na YouTube, je neuvěřitelné, že budeme hrát s Ondrou na tomhle turnaji a zastupovat Českou republiku. Jde o badmintonový Wimbledon,“ prohlásil Mendrek.

V minulosti se nejstaršího badmintonového turnaje zúčastnil například Petr Koukal nebo Kristína Gavnholt. Často čeští zástupci končili ale v kvalifikaci.

