Maximem pro domácí hráče na mezinárodním turnaji v Praze bylo čtvrtfinále. Do něho se dostala také Kateřina Tomalová, která podlehla Dánce Frederikke Lund. Žebříčkové postavení nepotvrdila Tereza Švábíková – turnajová jednička nestačila ve druhém kole na Maďarku Moniku Szoke po boji ve třech setech. „Se svojí hrou jsem byla docela spokojená, možná kdyby byly o trochu rychlejší míče, mohlo mi to ještě více vyhovovat. Frederikke na tom byla ale silově o něco lépe, byla to dost přestřelovaná a když se jí podařilo zatlačit do zadní části kurtu, tak jsem se z toho úplně nedokázala dostat a najít nějaký konečný úder,” komentovala česká singlová dvojka.