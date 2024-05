Michal Káva dnes 13:41

Brněnská dominance. Tak by se dal shrnout letošní ročník badmintonové extraligy smíšených družstev, který vyvrcholil v Plzni turnajem Final Four. Zlaté medaile obhájili hráči SK Brno Slatina, stříbro putuje do Ostravy pro klub B.O. Chance. Bronz uzmuly v dramatickém souboji rivalů Benátky nad Jizerou po výhře nad pražským Meteorem. Do atraktivní domácí extraligy opět zasáhlo několik hráčů ze zahraničí.