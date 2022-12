Sobotní program odstartuje v Klimkovicích, kde domácí přivítají BA Plzeň. Moravský oddíl bude potřebovat, aby se na palubovce objevili i Harshit Aggarwal a Dán Andreas Søndergaard, jinak jsou proti extrémně silné mužské části západočeského celku prakticky bez šance. Utkání začíná v 11 hodin.

Meteor v prvním dvoukole příjemně překvapil a díky dvěma výhrám se drží mezi elitní trojicí. Omlazený celek Ondřeje Lubase čeká v hale ve Vinoři těžký začátek víkendu. Nováček z Ostravy disponuje širokým a opravdu silným kádrem. Česká jednička Tereza Švábíková, muž minulého kola Collins Filimon, nebo finský medailista z evropského šampionátu Kalle Koljonen. To bude opravdu těžký oříšek pro Michala Rogalského, Pavla Drančáka a mladé party kolem této zkušené dvojice. Utkání začíná ve 13 hodin.

Dánský badmintonista Mikkel Mikkelsen.Zdroj: Český badmintonČeský Krumlov s výhradně českým kádrem zkusí překvapit největšího favorita letošního ročníku Extraligy smíšených družstev - brněnskou Slatinu. Od 13 hodin to bude opravdový křest ohněm zejména pro Pavla Maňáska a Patrika Fucimana v souboji s hráči světového kalibru. Ať přijede do jihočeského města Svendsen, Vittinghus, Nikolov, Bay nebo Skaarup Rasmussen, byť jen zisk dílčího setu bude pro svěřence Radka Votavy úspěchem. V dámském singlu i deblu by pak Lucie Černá se Soňou Hořínkovou měly zlobit více.

V posledním sobotním duelu vyzve brněnské FSpS MU mistra z Benátek nad Jizerou. Jednoznačný šlágr úvodního dne 2. kola může nabídnout hodně příběhů, ale také otazníků. Dokáže se opora moravského celku Ondřej Král aklimatizovat z dlouhého pobytu na amerických kolbištích? Udrží dánská star Rikke Soby Hansen úchvatnou bilanci, když ještě neztratila v extralize ani set? Dozvíme se v X-Areně od 15 hodin.

Nedělní střety budou stát také za sledování, jeden z nich navíc bude přenášet i program ČT sport Plus, který odvysílá utkání mezi týmem BK 1973 Benátky nad Jizerou a pražským Meteorem. O tom, že mají souboje velkou tradici a rivalita mezi oběma celky je velká, asi ani nemusíme psát. Teď navíc bude souboj okořeněný faktem, že ho bude přenášet televize. Začíná se ve 13 hodin a ačkoliv jsou Benátky jednoznačným favoritem, v derby, jak se často říká, se může stát všechno.

Český Krumlov by mohl těžit z toho, že hráče Klimkovic čeká přejezd celé České republiky, navíc je to jeden z týmů, který by při stoprocentním výkonu mohli Jihočeši potrápit. Vytáhnout se budou muset opory a stálice - Jaromír Janáček s Tomášem Švejdou. Zajímavé budou určitě souboje české ženské špičky, Kateřiny Tomalové a Tallulah van Coppenolle na straně jedné a Lucie Černé se Soňou Hořínkovou v domácích barvách. Utkání odstartuje už v 10 hodin.

Pořádná bitva by měla být k vidění v Plzni, kam přijede FSpS MU. Ondřej Král si zahraje v brněnském dresu proti bratrovi Jiřímu. Na parádní singlové bitvy lákají Jeppe Bruun a Ivan Rusev v hostujícím kádru, česká jednička Jan Louda a právě Jiří Král v celku Tomáše Knoppa. Už od nedělních 10 hodin se bude v 25. ZŠ na Chválenické ulici bezpochyby na co dívat.

A i do třetice utkání, které začíná v deset hodin. I příznivci v druhém největším městě republiky budou mít důvod vstávat. B. O. Chance hodně oživila extraligu, domácí jsou zase považováni za největšího aspiranta na titul. Tyto dva celky se klidně můžou potkat ve Final Four, v neděli si dají předehru, v domácí hale brněnských celků - v X Areně, blízko letiště v Tuřanech.

