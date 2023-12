Bohatý program plný reprezentačních zápasů čeká na české badmintonisty. Ti budou usilovat o postup z kvalifikačních podskupin na únorové mistrovství Evropy týmů. Muži nastoupí ve čtvrtek a v sobotu v pražských Štěrboholech, kde vyzvou Portugalsko a poté Rakousko. Před domácími diváky tak nastoupí Jan Louda nebo Adam Mendrek s Ondřejem Králem. V případě vítězství postoupí do finále kvalifikační skupiny, které uskuteční v neděli od 11 hodin rovněž v Praze. Češky musí za zápasy cestovat do Nizozemska, kde hrají proti Izraeli a Maďarsku.

Jan Louda. | Foto: Ivana Roháčková/Český badminton

Před českými fanoušky chtějí zakončit velmi úspěšný rok, ve kterém získali plno bodů v rámci kvalifikace na olympijské hry v Paříži. Vždyť Louda nebo deblový pár Mendrek s Králem drží zatím postupové místo. „Také kvalifikace na ME týmů je dobře bodově ohodnocená a mělo by mi to pomoct jako desátý nejlepší výsledek, který se počítá pro boje o olympiádu,“ plánoval Louda, který musel na nedávném turnaji ve Walesu skrečovat čtvrtfinálový duel.

„Měl jsem problém se zády, ale už je to lepší. Uvidíme, jak to bude vypadat, moc jsem toho bohužel nenatrénoval. V Praze se tak chci dostat zpátky do pohody a být fit,“ dodal padesátý hráč světového žebříčku, který v listopadu ovládl mezinárodní turnaj Czech Open v Praze.

Badmintonisté mají blízko účast na OH! Na Czech Open se představí česká elita

V kvalifikaci na evropský šampionát se bude hrát systémem tří singlů a dvou deblů. V nominaci českého týmu je dále Dominik Kopřiva, Jiří Král, Vít Kulíšek nebo Tomáš Švejda. „Chceme to postavit na kvalitním prvním a druhým singlu a prvním deblu. Pevně ale věřím, že také ostatní kluci přinesou výhry,“ tvrdil Mendrek, který společně s Králem drží 59. místo na světovém žebříčku. „Podskupinu máme přijatelnou, proti Portugalsku jsme favoriti a s Rakouskem to bude vyrovnané. Pokud postoupíme, měli bychom se utkat ve finále s Irskem,“ odhadl Mendrek.

Adam Mendrek s Ondřejem Králem.Zdroj: Ivana Roháčková/Český badmintonDruhá kvalifikační podskupina má složení Irsko, Norsko, Ázerbajdžán. Finále je pak v plánu v neděli od 11:00 ve štěrboholské BB Aréně. „Byl by to historický úspěch, kdybychom se dostali na ME v tomto novém formátu. Hlavně se těšíme na české fanoušky, které mají možnost vidět domácí hráče, kteří usilují o olympijské hry,“ doplnil Mendrek. Češky včele s Terezou Švábíkovou budou hrát v Nizozemsku, kde mají v podskupině Izrael a Maďarsko. V druhé podskupině je Nizozemsko (favorit), Finsko a Portugalsko.

Program kvalifikace ME mužů v Praze: 7.-10. prosince 2023

Místo: BB Arena Štěrboholy, U školy 430, 102 00 Praha-Štěrboholy

Čtvrtek 7. 12.: 10.00 Irsko - Norsko, 14.00 Česko – Portugalsko

Pátek 8. 12.: 10.00 Ázerbajdžán - Norsko, 14.00 Rakousko – Portugalsko

Sobota 9. 12.: 10.00 Irsko - Ázerbajdžán, 14.00 Česko – Rakousko

Neděle 10. 12.: 11.00 Finále kvalifikační skupiny

Nominace českého týmu: Kopřiva Dominik • Král Jiří • Král Ondřej • Kulíšek Vít • Louda Jan • Mendrek Adam • Švejda Tomáš