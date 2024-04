Badmintonisty čeká evropský šampionát, poslední velký turnaj kvalifikace o Paříž

Jde do tuhého! Badmintonisti budou od dnešního dne bojovat na mistrovství Evropy v německém Saarbrückenu o důležité body do olympijské kvalifikace. Jde o poslední větší turnaj, závěrečná šance. Kvůli zdravotním problémům se z něho odhlásil Jan Louda, jehož pozice pro Paříž 2024 je stále dobrá. O hodně jde deblové dvojici Adam Mendrek a Ondřej Král – pokud vyhrají v prvním kole, měli by se na OH objevit. Tereza Švábíková rovněž bojuje o jedno postupové místo s několika konkurentkami. Na ME se objeví další čeští reprezentanti.

