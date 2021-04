Právě Tomalová má letní olympiádu v Tokiu nejblíže, zatím je první pod čarou redukovaného žebříčku. První letošní příležitost bojovat o důležité body bylo pro ní ve francouzském Orléans, kde měla vyzvat juniorskou vicemistryni Evropy Amalii Schulz. A jednoznačně vyhrála 2:0 na sety. „Cítila jsem se na kurtu opravdu skvěle a prodala jsem tréninkovou dřinu, kterou jsem v posledních měsících absolvovala. Po celé utkání se mi dařilo zachovat klidnou hlavu a správnou taktiku, a to i v okamžicích, kdy třeba v pár výměnách nefungovala,“ komentovala cenné vítězství česká jednička Tomalová.

V dalším kole na ní čekala Line Christophersen, 38. hráčka světového žebříčku a největší naděje Dánska. S ní už měla Tomalová daleko větší problémy a prohrála. I tak si připsala důležité body do olympijské kvalifikace, podobně jako Adam Mendrek. Ten zvítězil nad osmým nasazeným Maximem Moreelsem z Belgie ve třech setech. „Jsem se svým výkonem velmi spokojen. Progres ve hře, který jsme trénovali, byl patrný. Zvláště po taktické stránce. Těšila mě větší variabilita úderů, což byl vždycky problém pro mě. Opravdu se jedná o dobrý skalp, předtím jsem s ním prohrál dvakrát,“ popisovala česká dvojka.

Ve druhém kole Mendrek pak nenavázal na výhru, když podlehl Sholehovi Aidelovi z Malajsie 0:2 na sety. „Nebyl o tolik lepší, spíše více vyhraný. Chyběla mi trpělivost a konzistence. Je to pro mě dobrý odraz do další práce,“ dodal Mendrek. „Adam ukázal daleko lepší rozhodování než v minulosti. Předvedl vyvážený výkon, byl v určitých chvílích agresivní a když to bylo potřeba, tak i trpělivý. Nad lépe postaveným Belgičanem se jedná o cennou výhru,“ komentoval kouč národního týmu Josef Rubáš.

Mezi ženami neuspěly Tereza Švábíková a Sabina Mílová. Jan Louda měl být mužem, který na tréninku vypadal možná vůbec nejlépe ze všech českých hráčů. Tříkolovou kvalifikaci ještě úspěšně zvládl. V hlavní soutěži už ale nevyužil vedení nad dalším Malajsijcem Leongem, kterému se podařilo zápas otočit na svou stranu. „Potýkali se se správným naladěním hry, což je k jejich věku a dlouhé herní pauze pochopitelné," vracel se k prohraným zápasům Rubáš.

V párových disciplínách si Češi dělali ještě větší naděje. Bohužel nerozehranost byla cítit, a tak i nasazené české páry nezvládly první kolo, s výjimkou dvojice Sabina Milová, Tallulah Van Coppenolle. Ta zdolala v těsných koncovkách domácí hráčky Plaweckou se Zimnolovou a jelikož jim v dalším kole vzdaly třetí nasazené Skotky MacPherson s Torrance, čekal je boj o semifinále. V něm však prohrály se Švédky.