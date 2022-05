Badmintonistka Švábíková útočí na další titul. Ve vyšší hale míče těžknou, říká

Na unikátní badmintonový šampionát se těší také Tereza Švábíková. Ta je v pražské aréně O2 universum považována za hlavní favoritku. Vždyť na svém kontě má už pět domácích titulů. „Určitě jsem zvědavá. Bude to něco nového pro český badminton, protože se dostane do velkých prostorů. Zajímá mě, jak to bude vypadat, jak se to zvládne organizačně a kolik diváků přijde,“ popisuje před MČR badmintonistka, která se převážnou část roku připravuje v Dánsku. Finálové zápasy jsou na programu v neděli.

Tereza Švabíková je největší favoritkou badmintonového šampionátu v O2 universum. | Foto: Czech badminton