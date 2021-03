Badmintonisté vletí v Polsku do akce. Ve hře jsou body do olympijské kvalifikace

Konečně! Po několika měsících neustálého trénování se řada českých badmintonistů ukáže na turnaji. Od zítřka se totiž rozehraje Polish Open 2021 a do prvních letošních bitev nastoupí 21 českých hráčů. „Je to nezvyk se konečně chystat na turnaj. Teď se ukáže, jak jsme po nekonečných přípravách konkurenceschopní,“ prohlásila Tereza Švábíková, která stále bojuje o účast na olympijských hrát v Tokiu, stejně jako Adam Mendrek. Společně s nimi jdou v Polsku do akce reprezentanti v párech nebo v mixech, turnaj začne v Hnězdnu ve čtvrtek.

Badmintonový reprezentant Ondřej Král z oddílu Sokol Radotín Meteor Praha. | Foto: Český badmintonový svaz

Jedna z klíčových akcí to bude zejména pro Mendreka a Švábíkovou. České badmintonové dvojky se perou o letošní start na olympiádě, v redukovaném žebříčku jsou však o několik míst pozadu. „V současné době jsem čtrnáctý pod čarou, ale mohou se mi povést dva nebo tři turnaje a olympiádě se přiblížím. Rád bych objel všechny evropské, které se započítávají do kvalifikace," tvrdil Adam Mendrek, který se připravuje v Národním badmintonovém centru v Plzni. Jenže během roku odehrál jenom jeden turnaj a dva zápasy. „To je strašlivě málo. Jsem zvědavý, jaké to bude, protože člověk hraje neustále se stejnými hráči teď. Za rok jsem udělal ale progres," dodal Mendrek. A podobně mluví také Švábíková, která se připravuje hlavně v Dánsku. „Strašně zajímavé na všem je, že vůbec nevíme, jaká je výkonnost našich soupeřů, jak se kdo připravoval. Pracovala jsem celý rok na kondičce a pohybu na kurtu, obrovsky mi to pomohlo," dodala česká dvojka, která před koronavirovou pandemií cestovala pravidelně po světových turnajích. „Dříve jsem odjela na tři turnaje za sebou, teď mám jednu akci a pak měsíc zase nebude nic. Možností v kalendáři stále moc není. A když ano, tak je těžké se na ně dostat, protože přednost dostane světová špička. Počítám s tím, že stihnu evropský šampionát a další tři turnaje," upřesnila Švábíková, která se v Polsku v prvním kole střetne s Indkou Sri Krishna Priya Kudaravalli. To Mendrek vyzve Belgičana Maxima Moreelse, osmého nasazeného hráče. Do hlavního turnaje se dostala také Sabina Milová, která se střetne s Maďarkou Monikou Szoke. Naopak v kvalifikaci bude bojovat Jan Louda, Jiří Král, Lukáš Holub a Tallulah Sharleen Van Coppenolle. Třetí nasazení ve čtyřhře jsou Jaromír Janeček a Tomáš Švejda, čtvrtý nasazený ženský pár je Alžběta Basová a Michaela Fuchsová. Reprezentace dospělých v Polsku: Bášová Alžběta, Fuchsová Michaela, Milová Sabina, Švábíková Tereza, Van Coppenolle Tallulah, Mendrek Adam, Král Ondřej, Louda Jan, Švejda Tomáš, Janáček Jaromír Reprezentace U19 v Polsku: Janoštík Jan, Rzeplinski Matěj, Šilhavá Klára, Šulc Adam Zbytek mimo reprezentace: Hubáček Matěj, Šilhavá Radka, Holub Lukáš