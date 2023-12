Skvělá práce! Reprezentační tým mužů v badmintonu si zajistil účast na mistrovství Evropy, které se odehraje v příštím roce v Polsku. Rozhodla o tom výhra ve finále kvalifikační skupiny v Praze. Češi si poradili s nebezpečným Ázerbájdžánem 3:1 na zápasy. Klíčové výhry si připsal Jan Louda, Dominik Kopřiva a deblisté Adam Mendrek s Ondřejem Králem. V týmu soupeřů se objevili také indonéští hráči.

Český badmintonový tým. | Foto: Český badminton

V základní skupině v Praze, která se odehrála ve Štěrboholech, čeští badmintonisté neprohráli celkově ani jeden zápas. Nejprve si poradili s Portugalskem, poté s Rakouskem a v nedělním finále pak s Ázerbájdžánem. Velmi důležitý bod připsal Jan Louda, který v souboji jedniček porazil Ade Resky Dwicahya, 62. hráče světového žebříčku. A to z mečbolu, jenž držel soupeř.

„Mohl jsem klidně prohrát, protože na mečbol jsem zahrál prasátko a míček mohl úplně v pohodě spadnout na moji stranu. To bylo štěstí. Jsem rád, že jsem si to pak ve třetím setu v klidu pohlídal,“ popsal Louda, kterého v minulém týdnu sužovaly zdravotní problémy. „Bylo to náročné, musel jsem uzdravovat bedra, abych vůbec mohl nastoupit.“ Po něm se představil Jiří Král, který si ve třech setech nedokázal poradit s Dicky Dwi Pangestem.

„Hrálo se mi hůř než v předchozích dvou zápasech, soupeř byl kvalitní. Třetí set byl chaotický a nehrál jsem v něm to, co jsme si s trenérem stanovili,“ dodal smutně Král. Vše ale napravil Dominik Kopřiva, který opět ve třech setech udolal Muhammada Khadafiho. Utkání trvalo hodinu a 22 minut. „Jsem rád, že mi to vyšlo. Snažil jsem se variovat zezadu, nehnat se do smečí. Výměny jsem dohrával zepředu, což se dařilo,“ byl spokojený Kopřiva.

Adam Mendrek s Ondřejem Králem.Zdroj: Český badmintonRozhodující bod pak přinesli pro domácí tým Mendrek s Ondřejem Králem, kteří za půl hodiny porazili soupeře. „Před zápasem jsme si řekli, že víme, jaké kvality máme, když jsme uvolnění. Chtěli jsme to prodat, hlavně nebýt vystresovaní. Hodně nás těší, že jsme vyhráli naši skupinu a jsme na ME. Myslím, že to rozhodl první zápas Honzy Loudy, který to po prvním prohraném setu dokázal otočit,“ dodal Mendrek, který po celou dobu energicky své kolegy povzbuzoval.

Tým španělského trenéra Oscara Martinéze postoupil mezi osm nejlepších celků Evropy. Šampionát se odehraje v příštím roce v polské Lodži. „Je to pro nás velmi prestižní a motivující. Budeme tam s Francií, Anglií nebo s Dánskem, jedná se o jeden z největších turnajů Evropy,“ dodal Louda. Právě jemu a Mendreku s Králem může šampionát týmů velmi pomoct v rámci kvalifikace na olympijské hry v Paříži. Vyhrané duely jim přinese velkou porci bodů.

