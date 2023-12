Poslední soupeř jim stojí v cestě pro mistrovství Evropy týmů. Čeští badmintonisté nastoupí v neděli od 11:00 ve Štěrboholech proti Ázerbájdžánu, který má na své soupisce několik hráčů z Indonésie. A půjde o hodně. Vždyť dostat se mezi nejlepších osm týmů Evropy je lákavé a prestižní. „Hodně by nám to pomohlo také v rámci olympijské kvalifikace,“ prohlásil Adam Mendrek, který společně s Ondřejem Králem získal rozhodující třetí bod v sobotním duelu proti Rakousku a český tým dokázal celkově vyhrát 4:1. K výhře pomohl také Jan Louda, Jiří Král a deblová dvojice Vít Kulíšek a Tomáš Švejda.

Adam Mendrek s Ondřejem Králem. | Foto: Český badminton

Sobotní program skvěle začal Jan Louda, který si poradil s rakouskou jedničkou Lukou Wraberem. Ve dvou setech prohrál český hráč pouze 17 bodů, za půl hodinky bylo hotovo. Přitom v minulém týdnu ho trápilo zranění. „Nevěděl jsem, jak na tom budu. Měl jsem problém s bedry, moc jsem netrénoval a soustředil se na sebe. Odehrál jsem to ale v klidu bez bolesti. S Lukou to byl v letošním roce čtvrtý zápas. Jsem rád, že jsem i počtvrté jasně vyhrál,“ pochvaloval si nejlepší český badmintonista, který má v příštím roce našlápnuto k účasti na olympijských hrách.

Jako druhý nastoupil Jiří Král, singlová dvojka domácí reprezentace. A Wolfganga Gnedta porazil ve dvou stech, na kurtu měl převahu. „I když skóre vypadá jednoznačně, tak to bylo náročné. V této hale létají míčky pomaleji, takže se cítím dobře v obraně. A vím, že si mohu dovolit začít výměnu pomalejším míčem, což bylo hlavní strategií,“ dodal Král, který triumfoval také ve čtvrtek proti Portugalsku.

Adam Mendrek s Ondřejem Králem.Zdroj: Český badmintonJediný bod pro Rakousko získal Adi Pratama, který si poradil s Dominikem Kopřivou. Po něm nastoupili na hlavní kurt Adam Mendrek a Ondřej Král. A za čtyřicet minut si poradili s dvojicí Philip Birker a Kai Niderhuber. „Nedělali moc vynucených chyb, takže jsme museli o to více bojovat. Jsme rádi, že jsme zpečetili postup do finále. I když bylo to trochu pod stresem,“ radoval se Mendrek. „Hala nám vyhovuje, ale chyběla nám nějaká variace v útoku, asi jsme byli moc uspěchaní. A v obraně jsme nepodali také moc dobrý výkon,“ hodnotil Ondřej Král.

V neděli tak český tým čeká Ázerbájdžán, který přemohl Irsko. „Mají skvělé singlisty, kteří ale umí hrát také debla. Zítra musíme podat lepší výkon, abychom se dostali na mistrovství Evropy,“ dodal Mendrek. Turnaj pro osm nejlepších celků v tomto formátu ještě Češi nehráli. Naposledy byli v roce 2018 v Kazani na ME, v té době se hrálo ale jiným systémem. „Dostat se na ME, kde jsou giganti jako Francie, Německo, Anglie a Dánsko by bylo něco úžasného. Zároveň by nám to významně pomohlo v olympijské kvalifikaci,“ doplnil Mendrek, který je se svým parťákem mezi šestnáctkou postupujících na OH.

