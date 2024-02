Česká badmintonová dvojice Adam Mendrek a Ondřej Král zaznamenala velkolepý úspěch. V neděli uspěli v semifinále na Azerbajdžán International Challenge a celý turnaj se jim pak podařilo vyhrát, když ve finále porazili Indy Sankara Prasada Udayakumaru s P.S. Ravikrishnou 2:0 na sety. Na turnaji přehráli celkem tři indické páry. „Je to nádherné, neskutečné. Jsme první mužský pár v historii českého badmintonu, který vyhrál turnaj okruhu Challenge. Do olympijské kvalifikace si připíšeme 4000 bodů a určitě nás tento úspěch posune blíž našemu snu,“ prohlásil Mendrek.

Mendrek s Králem přiletěli do Azerbajdžánu z Thajska, kde ve druhém kole prohráli se sedmým nejlepším párem světa. Do Baku přicestovali se skvělou formou. Nejprve jasně přehráli domácí pár a od čtvrtfinále už nastupovali proti Indům. Napínavý byl zejména semifinálový duel, který se dostal do třetího setu. V něm Češi přehráli 25:23 Garagu a Pratheeka. „Těm se před týdnem podařilo vyhrát turnaj kategorie Challenge v Íránu. Porazili jsme velmi kvalitní indické páry,“ těšilo Mendreka, kterému se v koncovkách dařila útočná hra v podobě smečí.

„Ta smeč v semifinále v závěrečné výměně byla na absolutní riziko, protože Ondřejovi praskl výplet a šel si rychle pro druhou raketu. Musel jsem dát plnou ránu a vyšlo to,“ radoval se Mendrek. Společně se svým parťákem zvládli v neděli i druhý závěrečný zápas. „Zvládli jsme dvě těžké utkání v jeden den. Tohle vítězství bereme jako náš největší úspěch naší deblové kariéry.“

Mendrek s Králem jsou nyní na patnácté postupové pozici v rámci kvalifikace na olympijské hry v Paříži. A triumf v Azerbajdžánu je k tomuto cíli významně posune. „Ještě nás čeká několik akcí, například v příštím týdnu evropský šampionát týmu v polské Lodži. Ale tohle je skvělý výsledek, který nás Paříži přiblíží,“ dodal Mendrek.

Adam Mendrek a Ondřej Král.Zdroj: archiv Adama Mendreka

