Badmintonisté mají blízko účast na OH! Na Czech Open se představí česká elita

Badmintonové souboje o důležité body do olympijské kvalifikace se uskuteční od čtvrtka do neděle v pražské hale Královka. Právě tam proběhne YONEX Czech Open včele s domácí špičkou. V akci bude Jan Louda nebo deblový pár Adam Mendrek s Ondřejem Králem. Co mají společného? Zatím se drží na postupových místech pro OH v Paříži a českým divákům plánují ukázat aktuální skvělou formu. Mezi nasazené bude v turnaji žen také Kateřina Tomalová. V sobotu se zároveň uskuteční v pražském hotelu Don Giovanni oslava 65 let od založení badmintonu v Česku. Přenosy zápasů půjdou na ČT sport Plus.

Jan Louda, Adam Mendrek, Ondřej Král. | Foto: Ivana Roháčková