Patří mezi největší naděje českého badmintonu. Věkové kategorie předbíhá nejen doma, ale také na mezinárodním poli. „Už na prvním tréninku jsem věděla, že má povahu šampióna. Na kurt jde vyhrát, i když proti němu stojí o tři hlavy vyšší soupeř,“ říká na adresu Marka Čepely šéftrenérka pražské Astry Markéta Osičková. Právě k ní nyní čtrnáctiletý talent v roce 2017 dorazil. Tmavovlasý klučina si nejrychlejší raketový sport planety ihned oblíbil. „Badminton kombinuje řadu sportů, dokonce šachy. Každý úder musíte plánovat dopředu,“ popisuje Čepela v rámci projektu Díky za VZPruhu Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Marek Čepela má našlápnuto být budoucí hvězdou českého badmintonu. | Foto: VZP

Marek Čepela je bohem políbený sportovec. „Je mu jedno, co dělá. Pošlete ho na běžky a on ovládne stopu. Chcete po něm, aby kopl do míče, a on dá gól,“ usmívá se Osičková. Vyhlášený perfekcionista to tak necítí. „Je pravda, že jsem zkoušel hodně sportů a většina mi šla. Ať už basketbal, fotbal nebo plavání,“ vypočítává. Rezervy by však našel například v gymnastice. „Když jsem začínal, tak jsem byl nemotorný. Během epidemie koronaviru jsem na koordinaci hodně pracoval,“ vypráví Čepela.