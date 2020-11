Barboro, vaším otcem je slavný motocyklový závodník Michal Bursa. Proč nejdete v jeho šlépějích?

Táta mi zakázal se na motorku posadit. Zabil by mě, kdyby mě na ní uviděl.

Nicméně na volejbal vás pustil, ale vy jste ho opustila.

Hrála jsem se sestrou, ta ale skončila kvůli plotýnce. Bez ní mě to přestalo bavit. Hledala jsem nový sport, a táta mě vzal na badminton.

Znovu se sestrou?

Sestře je devatenáct. Když jsem byla menší, dělala jsem vše po ní. Teď chodí na ju-jitsu, ale to mě neláká, kontaktní sporty mě nebaví.

Co vás zaujalo na badmintonu?

Miluju rychlost. U badmintonu je důležitý postřeh, dynamika a fyzička. Velkou roli hraje hlava. Když přestane před zápasem fungovat, prohrajete.

Kolik času vám sport zabere?

Trénuji pětkrát do týdne hodinu a půl. Turnaje jsou o víkendu. Když chci něco dokázat, tak musím pracovat.

Zvládáte školu i badminton?

Na konci osmé třídy jsem měla vyznamenání. Jdou mi zeměpis, čeština, dějepis a cizí jazyky. S matikou i fyzikou mi hodně pomáhá táta.

On je hnacím motorem vaší sportovní kariéry?

Je, když se mi nechce, tak mi říká, že mám makat, je to důležité. A kondici mi taky dělá táta.

To by mě štvalo. Vás ne?

Někdy jo. Jednou jsem byla po tréninku, byla jsem unavená a táta mě vzal ještě na kolo. Ale spíš mi to pomáhá. Jsem ráda, že na mě zatlačí.

Osobního kouče prý nemáte, trénujete s Jakubem Bitmanem, občas vás vedl Petr Koukal. Jaké to je spolupracovat s olympionikem?

Ohromný zážitek. Když jsem ho viděla poprvé, měla jsem úplně vykulené oči.

Je přísný, nebo kamarádský?

Je ostrý. Mám ráda, když na mě při tréninku někdo zařve. Pak se teprve kousnu a jedu.

„Vítej zlatý hattricku!“ jste si mohla zakřičet po posledním mistrovství republiky. Jak na něj vzpomínáte?

Dobře i špatně. Na začátku jsem se dozvěděla, že kámoš z Emirátů umřel na leukémii. Měla jsem motivaci vybojovat tituly pro něj. Hecla jsem se a získala je.

Vážíte si i v badmintonu nejvíce individuálního úspěchu?

Asi. Jednotlivce mám ráda, výsledek totiž záleží jen na tom, co já na kurtu dokážu.

Do čtyřhry jste nastoupila s Karolínou Kalkušovou. Stejnou hráčku jste porazila ve finále dvouhry. Napadá mě: finále muselo být náročné na psychiku.

Mohly jsme si vybrat, jestli budeme hrát nejdřív debl nebo singl, a řekly jsme debla. Hrát spolu, poté co jedna z nás vyhraje, by bylo blbé.

Takže není příjemné porazit kamarádku?

Není, na kurtu je všechno jiné než mimo něj.

V Česku dominujete, ovšem na mistrovství Evropy patnáctiletých jste vypadla v druhém kole. Co vám chybělo k francouzské soupeřce?

Určitě psychika. Když jsem vešla na kurt, tak jsem byla ztvrdlá, nehýbaly se mi nohy, ona byla úplně v pohodě.

Na vaší obranu, byla jste mladší. Jaké to je porovnávat se s výrazně staršími soupeřkami?

Největší problém je ten, že jsem menší. Ony mají k míčku jeden krok a já klidně tři. Hodně tak záleží na mé kondici. Kolikrát je porazím i díky zkušenostem z tréninků s Petrem Koukalem.

Se staršími se mezi zápasy jistě i bavíte. Cítíte ostych?

Už jsem si na to zvykla. Jak pořád jezdím na turnaje, tak většinou se staršími. Dřív jsem měla větší respekt, byla jsem potichu. Teď už je to v pohodě.

Každý má krátké i dlouhodobé plány. Na co se nyní připravujete?

S turnaji je to teď těžké, ruší se, nebo odkládají. Nejbližší cíl bude na konci příštího roku mistrovství Evropy sedmnáctiletých. Tam bych se chtěla nominovat.

Smělý cíl, bude vám čtrnáct let. Vážně se nebojíte?

Ne, nebojím. Věřím, že budu lepší než posledně.

A dlouhodobé plány?

Teď se soustředím, abych se nominovala na tu Evropu, ale můj největší cíl je dostat se jednou na olympiádu.