Český tým měl silné složení. Mimo jiné se skládal z olympijského vítěze ve vodním slalomu Jiřího Prskavce, zástupkyně rychlostní kanoistiky Anežky Paloudové a parakanoisty Miroslava Šperka, kteří se do premiéry připojili v loděnici v pražské Troji.

I přes technické problémy jeli vodáci závod dlouhý přibližně dva kilometry na maximum a provázela ho dobrá nálada. „Pocity nic teda moc,“ komentoval Prskavec akci v tiskové zprávě. „Měl jsem jet devět minut, ale nakonec jsem pádloval čtvrt hodiny a to mě zastavili před cílem,“ usmíval se kajakář.

„Byla to první zkouška a až se vychytají mouchy, věřím, že to má budoucnost. Myslím, že jednou se takhle mohou v zimě poměřit třeba juniorští závodníci se svými idoly,“ prohlásil Prskavec.

Virtuální závod? Neumím si představit, že budu pádlovat 15 minut, říká Prskavec

Výhodou bylo zapojení kategorie para, při níž se sportovci s hendikepem mohli v reálném čase porovnat se zdravými vodáky. „Strašná dřina a bylo to dost dlouhé. Musím říct, že jsem si sáhl,“ přiznal parakanoista Miroslav Šperk.

Paloudovou potěšilo, že ujela takovou délku

„Je to super kompenzace a trénink na zimu. Dovedu si představit, že to mám v garáži a každý den si dám desetiminutovku. Potenciál to má v tom, že se propojí lidi z celého světa,“ sdělil Šperk, který na paralympiádě v Aténách získal stříbrnou medaili v hodu diskem a teď začíná s novým sportem, v němž by se chtěl představit na paralympiádě v Paříži.

Cílem pořadatelů byla v rámci testování virtuálního závodu i koncepce nazvaná „Fit For Future“, která se kromě jiného snaží minimalizovat uhlíkovou stopu.

„Event, při němž se sejde plno pádlujících lidí z různých koutů světa, mi přijde moc hezký. Jsem ráda, že něco takového vzniklo,“ okomentovala akci Mezinárodní kanoistické federace (ICF) Anežka Paloudová.

Zároveň přiznala, že byla dost nervózní, protože v pondělí dostala nabídku jestli nemá v sobotu čas. „Nakonec tréma opadla a potěšilo mě mě, že jsem na trenažéru zvládla ujet něco tak dlouhého,“ dodala kajakářka.