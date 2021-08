Vzhledem k aktuálním pandemickým omezením a celkové zdravotní situaci v zemi se RunCzech rozhodl zrušit Volkswagen Maraton Praha plánovaný na 10. října 2021. Celé rozhodnutí bylo konzultováno s Hlavním městem Prahou a Českým atletickým svazem s následným informováním všech relevantních institucí a partnerů.

Pražský maraton se v říjnovém termínu nepoběží. Přesunul se na květen příštího roku. | Foto: Deník

„Od června 2020 jsme úspěšně implementovali nejnáročnější a nejoriginálnější způsoby, jak co nejbezpečněji organizovat akce s hromadnou účastí,“ uvádí Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech. „Dali jsme profesionálním i hobby běžcům příležitost běhat na letištích po celé zemi, v nejstarším pivovaru v republice či v národním přirodním parku v Liberci. Transformovali jsme dálkové traťi na dráhu, konkrétně na ovál, a dosáhli jsme tam světového rekordu. Dokonce se nám podařilo uspořádat Volkswagen Maraton Praha věnovaný profesionálním sportovcům, který zároveň hostil mistrovství České republiky v maratonu a umožnil našim nejlepším dálkovým běžcům odletět na Olympijské hry do Tokia. Také jsme představili „The Battle of the Teams“, revoluční koncept, jehož cílem je vytvořit atraktivní formát maratonu. Vytvořili jsme několik digitálních platforem, které držely motivaci a aktivitu všech běžců a to v době, kdy bylo vše zavřené. Včetně uvedení digitální verze Volkswagen Maraton Praha. K dnešnímu dni jsme uspořádali 3 závody „EuroHeroes“, které spojily více než 10 000 účastníků ve třech různých městech a termínech.